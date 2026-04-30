David Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez: Favorito y quién ganará la pelea según la IA

La esperada pelea entre David Benavidez y Gilberto Ramírez está a la vuelta de la esquina y promete ser uno de los choques más explosivos del fin de semana. Ambos mexicanos se medirán este sábado 2 de mayo en Las Vegas por la unificación de los títulos mundiales de peso crucero de la WBA y la WBO.

Un modelo de inteligencia artificial especializado en análisis de rendimiento y tendencias en boxeo arrojó un resultado que ha llamado la atención por ir contra la lógica del mercado.

De acuerdo con las líneas de apuestas, David Benavidez aparece como amplio favorito con momios negativos, mientras que Gilberto “Zurdo” Ramírez, llega como desfavorecido con cuotas que van de +300 a +380. Incluso el empate aparece lejano con +1600.

La opinión entre analistas apunta a una victoria de Benavidez, incluso por nocaut técnico o nocaut en la segunda mitad de la pelea, respaldado por su estilo agresivo, velocidad de manos y volumen de golpeo, características que lo han convertido en uno de los peleadores más dominantes.

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La IA arroja a su ganador para la pelea entre Benavidez y Zurdo Ramírez

Sin embargo, el modelo de IA detectó un factor que podría alterar el escenario: la diferencia natural de tamaño y adaptación a la categoría. Ramírez llega como campeón defensor y como peso crucero consolidado, con una estructura física más robusta y la posibilidad de subir al ring con hasta 10 libras de ventaja sobre Benavidez.

La simulación plantea que si el “Zurdo” logra establecer la pelea larga con su jab de zurdo, aprovechar el alcance y conectar contragolpes limpios desde los primeros episodios, podría frenar la presión del “Monstruo” y llevar la pelea a las tarjetas.

El pronóstico final del modelo arroja una victoria sorpresiva de Gilberto "Zurdo" Ramírez por decisión dividida, un resultado que rompería con el consenso general y le permitiría mantener sus cinturones ante uno de los rivales más peligrosos de su carrera.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de David Benavidez vs. Gilberto “Zurdo” Ramírez?

La pelea entre David Benavidez y Gilberto Ramírez se disputará este sábado 2 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada, en una cartelera que también contará con el combate entre Jaime Munguía y Armando Reséndiz por el título de las 168 libras de la AMB.

La función podrá seguirse completamente gratis en México a través de TV Azteca por la señal de Azteca 7, además de su sitio oficial y la aplicación de Azteca Deportes.

La transmisión arrancará al término del partido entre Tigres y Chivas, por lo que se estima que la cartelera principal inicie alrededor de las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

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