El gesto del Porto que demuestra su verdadero interés por Santiago Gimenez

Parece estar cada vez más cerca de definirse el futuro de Santiago Gimenez, que ya habría tomado una decisión. El delantero mexicano habría alcanzado un acuerdo con el FC Porto. Ante esa situación, el conjunto portugués tuvo un gesto que demuestra que hay un interés verdadero y profundo por el “Bebote”.

La operación que prepara el Porto demuestra la importancia que tendría el atacante surgido de Cruz Azul para el proyecto. Rodrigo Mora, uno de los jóvenes con mayor proyección del equipo, sería vendido a la AS Roma por una cifra cercana a los 40 millones de euros. Así podrían contratar a Gimenez, a quien el Milan ya le puso precio.

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Porto vendería a una de sus figuras por Gimenez

Rodrigo Mora despertó el interés de varios clubes europeos después de convertirse en una pieza importante del Porto. La Roma está decidida a ficharlo y, de acuerdo con reportes provenientes de Italia, pagaría entre 35 y 40 millones de euros.

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El movimiento tendría una consecuencia directa para Santiago Gimenez. El dinero que ingrese por Mora serviría para financiar una operación que todavía necesita el acuerdo entre Porto y AC Milan.

Santiago Gimenez, jugador de AC Milan|Crédito: Santiago Gimenez / IG

AC Milan quiere vender a Santiago Gimenez

Aunque Gimenez tendría acordados sus términos personales con el Porto, todavía existe una diferencia entre ambos clubes. La propuesta portuguesa contemplaría una cesión con opción de compra obligatoria de 20 millones de euros.

No obstante, el Milan buscaría desprenderse definitivamente del delantero y habría solicitado 25 millones de euros por su pase. Hay que ver cómo sigue esa negociación para completar la transferencia.

Santiago Gimenez podría ser una opción para Genaro Gattuso en la Lazio.|Santiago Gimenez

Santi Gimenez también tiene otras opciones

Porto no sería el único club interesado en el ex Cruz Azul. En las últimas horas trascendió que el Real Betis también habría colocado al “Bebote” entre sus principales alternativas para reforzar el ataque y buscaría una cesión.

Sin embargo, el Porto parece haber tomado la delantera. Vender a Rodrigo Mora por una cantidad cercana a los 40 millones de euros para financiar la llegada de Gimenez es una señal clara de la importancia que el club portugués le está dando al delantero mexicano.

