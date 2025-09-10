Benjamín Gil responde: No quiero ofender a nadie pero tengo TODA LA CONFIANZA DEL MUNDO

El manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil respondió a los cuestionamientos de la prensa a horas de que arranque la Serie del Rey 2025 entre su novena y los Diablos Rojos del México, en donde acotó que la polémica que se ha despertado por sus declaraciones, pertenecen a un genuino punto de vista y a su CONFIANZA TOTAL.

En el Estadio Alfredo Harp Helú, se reveló el nuevo trofeo llamado 108 costuras que ganará el campeón de Serie del Rey, y además los managers Lorenzo Bundy y Bejamín Gil dieron sus perspectivas rumbo al Juego 1 que podrás ver en Home Run Azteca este miércoles desde las 6:50 PM.

Benjamín Gil no quiere ofendidos, pero tampoco se limitará en sus opiniones

Me dicen que soy polémico, pero como todos tienen su opinión y yo también la tengo. Como todo ser humano tengo el derecho y más cuando me lo preguntas

Tengo toda la confianza del mundo. Pero no es faltarle el respeto a los equipos en ningún momento, ni ahora, ni hace una semana, dos semanas o hace tres semanas. Esto es una competencia y tengo toda la confianza

No tengo otro motivo, que es ver cómo trabajan, los veo practicar y es como el primer día. Están para ser entregados para ir por ese objetivo

Si es respaldar lo que veo, entonces creo soy un buen portavoz. Si quieren que les mienta les miento, pero yo no los persigo para que me pregunten, ustedes me preguntan.

Espero que eso no ofenda nadie”