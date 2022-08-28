¿Los Bills ganarán el SB? | Previa divisiones Este de la AFC y NFC

Los Bills de Buffalo parten como los grandes favoritos al Super Bowl, después de reforzarse con hombres de alto prestigio como Von Miller, ganador del Super Bowl LVI con los Rams, con todo y el talentoso equipo con el que ya contaban incluso sin este refuerzo.

¿Qué tanto podrán competir los New England Patriots de la mano del que fue el mejor quarterback novato de la NFL la temporada pasada, Mac Jones?

Por otro lado, en la misma división Este pero Conferencia Nacional se ubican dos claros favoritos a llevarse el sector: Los Dallas Cowboys, y los Philadelphia Eagles. Sin embargo, analizamos en El Ritual Podcast por qué el equipo más fuerte en el papel, el dirigido por Mike McCarthy, podría quedar eliminado, y este entrenador de los Cowboys podría estar viviendo su última temporada en la NFL, o por lo menos con esta franquicia.

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