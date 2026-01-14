MLB Mexico City Series: precios, fechas y cómo comprar
San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks se enfrentarán en México como parte de la temporada 2026 de las Grandes Ligas; han sido anunciados los precios de los boletos.
Este próximo 25 y 26 de abril, se enfrentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, el equipo de los Padres de San Diego en contra de los Diamondbacks de Arizona, como parte de la temporada regular de las Grandes Ligas, conocida en la MLB como MLB World Tour, evento para el cual se dieron a conocer los precios de los boletos por día.
Para esta magna visita, MLB México especificó que no habrá preventa y los boletos en venta general saldrán el 19 de enero a través de la boletera oficial de ese recinto, casa de los Diablos Rojos del México.
Los aficionados al rey de los deportes, llevaban semanas esperando este anuncio OFICIAL y una vez que se han dado a conocer los precios, parece haber buen recibimiento pues es calificado como accesible, pasando de boletos de 967 pesos que son en las esquinas denominadas como BERMAS, hasta los 5,952 en la zona denominada como VIP que será detrás de home, justo en las primeras filas, esto sin considerar otro tipo de cargos o comisiones.
La lista OFICIAL de precios para la visita de GRANDES LIGAS PADRES DE SAN DIEGO VS DIAMONDBACKS DE ARIZONA
- VIP $5,952
- PB CEN $4,935
- ORO $4,191
- PLATA $3,323
- BRONCE $2,455
- PLA CEN $2,455
- PLA LAT $1,959
- JAR DER $1,215
- JAR IZQ $1,215
- BER DER $967
- BER IZQ $967
- DISCAP $967
