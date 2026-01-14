MLB Mexico City Series: precios, fechas y cómo comprar

Este próximo 25 y 26 de abril, se enfrentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, el equipo de los Padres de San Diego en contra de los Diamondbacks de Arizona, como parte de la temporada regular de las Grandes Ligas, conocida en la MLB como MLB World Tour, evento para el cual se dieron a conocer los precios de los boletos por día.

Para esta magna visita, MLB México especificó que no habrá preventa y los boletos en venta general saldrán el 19 de enero a través de la boletera oficial de ese recinto, casa de los Diablos Rojos del México.

Los aficionados al rey de los deportes, llevaban semanas esperando este anuncio OFICIAL y una vez que se han dado a conocer los precios, parece haber buen recibimiento pues es calificado como accesible, pasando de boletos de 967 pesos que son en las esquinas denominadas como BERMAS, hasta los 5,952 en la zona denominada como VIP que será detrás de home, justo en las primeras filas, esto sin considerar otro tipo de cargos o comisiones.

MLB está de regreso con juegos de temporada regular.

La venta de boletos para la Mexico City Series 🇲🇽⚾ entre D-Backs y Padres comienza el 19 de enero.

La lista OFICIAL de precios para la visita de GRANDES LIGAS PADRES DE SAN DIEGO VS DIAMONDBACKS DE ARIZONA

VIP $5,952

PB CEN $4,935

ORO $4,191

PLATA $3,323

BRONCE $2,455

PLA CEN $2,455

PLA LAT $1,959

JAR DER $1,215

JAR IZQ $1,215

BER DER $967

BER IZQ $967

DISCAP $967

