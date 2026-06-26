Boca Juniors planea llevarse a una de las figuras de la Liga BBVA MX: esto se sabe

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, Boca Juniors sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora apunta a uno de los delanteros con mayor experiencia en la Liga BBVA MX. Mientras el club argentino busca reforzar su ataque para el segundo semestre del año, en Argentina ya aseguran que las negociaciones están muy avanzadas.

El futbolista actualmente se encuentra disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la selección de Uruguay, situación que no habría frenado los contactos entre las partes. Incluso, distintos rumores señalan que ya existiría un preacuerdo con el futbolista para cerrar la operación en las próximas semanas. El apuntado es nada menos que Rodrigo Aguirre.

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Boca Juniors acelera por Rodrigo Aguirre

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre es el jugador que Boca Juniors pretende incorporar para potenciar su ofensiva desde la llegada del “Vasco” Arruabarrena. De acuerdo con información del periodista Sebastián Giovanelli, el club argentino ya tendría toda la operación diagramada y solo faltarían detalles para concretar el movimiento por la estrella de la Liga MX.

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El “Búfalo” Aguirre puede jugar como delantero centro o segunda punta, algo que interesa al nuevo cuerpo técnico de Boca por la posibilidad de utilizar distintos esquemas ofensivos. Además, el uruguayo ha mantenido regularidad en el futbol mexicano durante las últimas temporadas.

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El “Búfalo” Aguirre podría salir de la Liga BBVA MX

El atacante pertenece actualmente a Tigres, aunque su futuro parece estar cada vez más cerca del futbol argentino. Boca Juniors considera que su experiencia internacional y su capacidad física pueden ser importantes para los desafíos que tiene en la Liga Profesional de Argentina y en la Copa Sudamericana.

En este 2026, Rodrigo Aguirre suma 5 goles en 23 partidos disputados entre todas las competencias. A lo largo de su carrera también ha tenido pasos por clubes de Uruguay, Italia y México, por lo que se convirtió en un delantero con recorrido internacional.

Los números de Rodrigo Aguirre en 2026

Aguirre registra 5 goles y 3 asistencias en 23 encuentros durante este 2026. Con 31 años, el delantero uruguayo también ha sido utilizado como segunda punta y atacante de apoyo.

El “Búfalo” pasó del América a Tigres UANL en febrero de este año y su cotización actual es de 2.3 millones de euros. A Boca Juniors le interesa quedarse con el pase de este crack de la Liga BBVA MX.