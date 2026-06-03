Boca Juniors lo quería pero Matías Almeyda se lo llevaría a Rayados de Monterrey

Un fichajazo internacional podría sacudir el mercado de fichajes para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El representante de un futbolista aseguró de forma pública que recibieron una oferta económica sumamente importante desde México para cambiar de aires de cara al futuro inmediato. Se habla de que sería Rayados de Monterrey, con Matías Almeyda, que incorporaría jugadores.

Lo curioso es que se trata de un futbolista que quería Boca Juniors de Argentina y que también sonó como posible fichaje para Club América. Sin embargo, distintos reportes indican que La Pandilla, con su nuevo DT, sería el equipo que quiere a Nahitan Nández.

Nahitan Nández: El jugador que suena para Matías Almeyda en Rayados de Monterrey

La gran sorpresa de este periodo de transferencias la ha dado el entorno de Nahitan Nández. El mediocampista uruguayo, actual jugador del Al Qadsiah de Arabia Saudita, sería uno de los deseos de la directiva regiomontana. El Pelado Almeyda busca contrataciones de jerarquía.

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A sus 30 años de edad y con una cotización de 5.5 millones de dólares, el charrúa suena en la Sultana del Norte. Rayados y América ya habían mostrado un fuerte interés en el mediocampista uruguayo en el pasado, pero el panorama actual luce bastante complejo.

Las ofertas europeas complican el panorama de Nández a Rayados

El sudamericano cuenta con propuestas importantes sobre la mesa para volver a Italia. Además, tiene una jugosa oferta de renovación en el futbol de Medio Oriente. Estos factores económicos y deportivos complican de manera seria su llegada definitiva a la escuadra que comanda Matías Almeyda.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JULY 31: Nahitan Nandez of Boca Juniors acknowledges the fans as he leaves the pitch during a round of sixteen second leg match between Boca Juniors and AthlÈtico Paranaense at Estadio Alberto J. Armando on July 31, 2019 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)|Marcelo Endelli/Getty Images

Su pasado en Boca Juniors y la espina de selección de Uruguay

Nández sabe perfectamente lo que es vestir una camiseta de máxima presión en el continente. El uruguayo defendió los colores de Boca Juniors en Argentina, club donde era muy querido por la afición y que recientemente volvió a manifestar un gran interés por repatriarlo. Su salida quedó marcada por perder la final de la Copa Libertadores ante River Plate, eterno rival.

A nivel internacional, el presente de Nández tampoco ha sido sencillo. Marcelo Bielsa tomó la dura decisión de dejarlo fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Uruguay.

