La táctica que usa Chivas en la cancha y nadie sabe cómo neutralizar en el Clausura 2026

Chivas consiguió clasificar a las Semifinales del Clausura 2026 tras remontar la serie contra Tigres en el Estadio Akron y una táctica de Gabriel Milito llamó la atención entre los aficionados. Tras haber caído por 3-1 en la Ida, los rojiblancos consiguieron reponerse y derrotaron por 2-0 a los auriazules en casa. Gracias a haber rescatado una mejor posición en la tabla general durante la Fase Regular, avanzaron de ronda pese al 3-3 del marcador global.

Sin sus seleccionados, el Guadalajara aún sigue soñando con el título del Clausura 2026 y, en gran parte, es gracias al trabajo del entrenador argentino. Milito logró reemplazar de forma eficaz las piezas faltantes dentro del terreno de juego y además, innovó con la inclusión de nuevas tácticas que lograron ser efectivas en la serie de Cuartos de Final, como el saque de banda dentro del área rival.

La táctica de Chivas para vencer a Tigres: el saque de banda

El primer gol del cuadro rojiblanco llegó en el minuto 73 de partido cuando un saque de banda desde el lateral derecho cayó al área de Tigres. En medio de la disputa del balón, la posesión quedó sobre los pies de Ricardo Marín, quien intentó rematar y su disparo llegó a Santiago Sandoval. El joven futbolista de Chivas logró enviar el balón a portería y así comenzar con la remontada en Guadalajara.

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Esta táctica no es vista con frecuencia en la Liga BBVA MX ni tampoco en las grandes ligas de Europa. Sin embargo, parece ser un sello de Milito, ya que utilizar los saques de banda para generar caos en el área rival suele ser una jugada muy usada en el futbol argentino, sitio donde el entrenador de Chivas comenzó con su carrera como profesional en los banquillos de Estudiantes de La Plata.

Chivas ya conoce a su rival de Semifinales

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 ya llegaron a su final y en Chivas ya conocen a su próximo rival: Cruz Azul. La derrota del América contra Pumas provocó que La Máquina cayera en el lado del cuadro donde se ubicaba el equipo de Milito y ahora solo uno de ellos tendrá su lugar en la gran final de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el Guadalajara contará con la desventaja de no poder definir en el Akron.

Resulta que Chivas deberá entregar su estadio a la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Akron será una de las sedes de México para el torneo internacional y su entrega ya estaba pactada con antelación. De esta manera, el Guadalajara no cerrará la llave contra Cruz Azul en su hogar habitual y lo hará en el histórico Estadio Jalisco.

