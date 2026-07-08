Boletos para el Mundial 2026 bajan de precio un 60% y todo fue por la eliminación de Portugal

Los boletos de la Copa Mundial 2026 bajan su precio un 60% tras eliminación de Portugal, una situación que sorprendió a los aficionados que siguen el torneo. De acuerdo con datos del mercado de reventa citados por medios internacionales, las entradas para el partido de cuartos de final en el área de Los Ángeles pasaron de costar alrededor de 2,950 dólares a cerca de 1,200 dólares en cuestión de horas.

La caída ocurrió después de que Portugal fuera eliminado por España en los octavos de final. El resultado marcó además el final de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores con mayor impacto entre los aficionados que viajaron para seguir la competencia.

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Boletos Mundial 2026 bajan precio 60% tras eliminación de Portugal

La eliminación de Portugal redujo significativamente el atractivo del encuentro para muchos seguidores. A ello se sumó la derrota de Estados Unidos frente a Bélgica, otro resultado que afectó la demanda de entradas. La presencia de Cristiano Ronaldo era uno de los principales factores que impulsaban el interés por ese partido, por lo que su salida del torneo tuvo un impacto inmediato en los precios del mercado secundario.

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Pese a la reducción, los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan entre los más costosos de la historia del torneo. De acuerdo con distintos reportes, las entradas para la final siguen superando los 9,000 dólares en algunos portales de reventa.

Por ahora, los aficionados que buscan asistir a los cuartos de final tienen una oportunidad más accesible que hace apenas unos días, gracias a una baja de precios que llegó tras la eliminación de dos de las selecciones que más interés generaban en el torneo.

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