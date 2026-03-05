OFICIAL: estos boletos mundialistas cuestan menos de 300 pesos para ciertos partidos en Monterrey

A menos de 100 días para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comience, millones de aficionados mexicanos sueñan con estar presentes en el torneo y Monterrey será una de las ciudades sedes para esta edición. En estas últimas horas, el máximo ente rector del futbol mundial puso a la venta los boletos para presenciar el Repechaje Intercontinental con un precio máximo de 300 pesos mexicanos.

Dichos partidos determinarán las últimas plazas para el Mundial y las entradas tienen un precio oficial de 17 dólares, un monto sumamente inferior a los 4,185 a 8,680 dólares que la FIFA está cobrando por presenciar en vivo y en directo la final que se jugará en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Cabe destacar que las entradas tienen un precio de 200 pesos mexicanos, equivalente a 11,3 dólares, para las semifinales que se disputarán en el día 26 de marzo. Por otro lado, el duelo para la final del Repechaje Intercontinental se llevará a cabo el día 31 de marzo y los boletos para presenciar este partido tienen un costo de 300 pesos, es decir, 16,95 dólares aproximadamente.

¿Qué equipos participarán del Repechaje Intercontinental?

Los equipos que se jugarán una plaza para estar presentes en la próxima Copa del Mundo son Bolivia, Surinam, República Democrática del Congo, Jamaica, Irak y Nueva Caledonia. Hay que resaltar que algunos juegos se llevarán a cabo en la ciudad de Guadalajara y tendrán los mismos precios que en Monterrey.

El Estadio BBVA tendrá como primer duelo el Bolivia vs Surinam, el cual se llevará a cabo el día 26 de marzo. Cinco días después, la ciudad de Monterrey albergará una de las finales que tiene a Irak esperando al ganador de las semifinales para definir a uno de los clasificados a la fase de grupos.

¿Cómo se juega el Repechaje Intercontinental?

El Repechaje Intercontinental se dividirá en dos llaves de tres equipos cada una, que constan de semifinales y finales. Los dos mejores clasificados, en este caso Congo e Irak, avanzarán de forma directa a la final. El resto de equipos deberán jugar desde semifinales y el ganador se enfrentará a uno de los finalistas para definir a uno de los dos cupos disponibles para clasificar al Mundial 2026.

Por un lado, Bolivia enfrentará a Surinam y el ganador definirá uno de los cupos ante Irak. Mientras que, por otro lado, Jamaica jugará contra Nueva Caledonia y el vencedor definirá el cupo restante con RD Congo.

