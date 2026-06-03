Bomba en Liga BBVA MX: club repatria a mexicano en Europa para el Apertura 2026

Un club de la Liga BBVA MX hizo oficial el fichaje de un futbolista mexicano que repatria del futbol de Europa, luego de permanecer poco más de 3 años en España. El mediocampista forma parte de una plantilla renovada del equipo, que buscará volver a los primeros lugares para el Apertura 2026 tras contratar como entrenador a Renato Paiva, quien es un histórico en Brasil.

Santos Laguna confirmó el regreso de su canterano Joshua Mancha, quien estuvo a préstamo con el Sporting de Gijón, club al que llegó Nicolás Larcamón junto con una joya mexicana para buscar el ascenso a LaLiga.

Joshua Mancha regresa a Santos tras 3 años en Europa.|@joshua_mancha_

“Club Santos Laguna informa la reincorporación del mediocampista Joshua Dalai Mancha García, quien continuará su proceso futbolístico con el Primer Equipo verdiblanco, tras concluir una etapa formativa en el Programa de Desarrollo de Futbolistas Profesionales del Real Sporting de Gijón”, compartió el equipo de Torreón en sus redes sociales.

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¿Quién es Joshua Mancha, futbolista que militó en el futbol europeo?

Mancha llegó a los Guerreros en 2017, para incorporarse a la categoría Sub-13. Pasó por las diferentes divisiones menores hasta que el 8 de enero de 2023 debutó en la Liga BBVA MX en el Estadio Corona.

El jugador de 21 años tocó la gloria con el conjunto de Torreón en la Sub-20 al conquistar el campeonato del Apertura 2021, torneo en el que también obtuvo el título de goleo del certamen.

Debido al gran talento del mediocampista, fue seleccionado por el Programa de Desarrollo de Futbolistas Profesionales del Real Sporting de Gijón, club en el que militó durante casi 3 años.

Los números de Joshua Mancha en el futbol europeo

El nacido en Durango formó parte de la plantilla del Sporting de Gijón B, aunque esporádicamente salió a la banca con el primer equipo, pero nunca pudo debutar en la Segunda División de España.

En los 3 años que estuvo Joshua en España registró 10 goles en 81 partidos disputados, 66 de ellos como titular. Además, fue acreedor a 4 tarjetas amarillas y una roja.