Nicolás Larcamón no llega solo al Sporting de Gijón: esta es la joya mexicana que ficha en España

Nicolás Larcamón será el nuevo entrenador del Sporting de Gijón, a falta de que el club lo haga oficial, pues solo falta que impregne su firma en el contrato, que será por una temporada, en la cual tendrá que ascender al equipo a LaLiga. Para ello, el argentino no llegará solo, ya que el conjunto fichó a una joya mexicana.

Raúl Gutiérrez, mejor conocido como Gerry, es el mexicano que fue fichado por el club que milita en la Segunda División de España. El canterano de Santos Laguna buscará ganarse un lugar en el primer equipo y, junto con Larcamón, conseguir el tan ansiado ascenso, para enfrentarse en algún momento a un compatriota que llega a Real Betis a prueba.

Raúl Gutiérrez llamó la atención de los visores del Sporting de Gijón.|Distrito Informativo

De acuerdo con la página La Liga de Deportes, el futbolista de 18 años fue el único del conjunto lagunero que les llenó el ojo a los visores del Sporting de Gijón, pese a que ambos equipos son propiedad de Grupo Orlegui.

TE PUEDE INTERESAR:



Él es Raúl Gutiérrez, nuevo jugador del Sporting de Gijón

El mediocampista es oriundo de Santa Rosalía de Camargo, municipio que pertenece a Chihuahua. Según la plataforma de Transfermarkt, el chihuahuense es canterano de Santos Laguna, club con el que tiene registro desde la categoría Sub-17, a la que se integró en verano de 2025.

Actualmente, Gerry participa con el equipo de la Sub-19, pese a que es un año menor que sus compañeros. El jugador de 18 años suma 2 torneos en dicha categoría, pero es en este Clausura 2026 en el que registró un gol en 12 partidos disputados.

En su paso por Santos, Gutiérrez acumula 19 goles en 71 partidos en todas las categorías a las que ha pertenecido, pero según las estadísticas de BeSoccer, fue en la Sub-17 en la que más destacó al anotar la mayoría de tantos que suma en su carrera.