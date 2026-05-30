Figura y campeón con Cruz Azul afirma ser buscado por André Jardine: “Le gustaría trabajar conmigo”

Cruz Azul logró conformar un equipo competitivo durante el último tiempo y la inversión económica dio sus frutos: el título del Clausura 2026. Uno de los jugadores que fue crucial en la consagración en Ciudad Universitaria fue Agustín Palavecino, mediocampista que llegó a principios de año desde Necaxa. Sin embargo, el propio futbolista reveló que tuvo la oportunidad de fichar por el Club América antes de su llegada a La Noria.

Sucedió en el verano del año pasado, cuando el centrocampista argentino formó parte del Juego de las Estrellas de la temporada 2024-25. Por aquel entonces, Palavecino vestía la camiseta de los Rayos, pero su rendimiento ya daba de qué hablar en la Liga BBVA MX. El técnico azulcrema estuvo al mando de dicho equipo y, según el jugador de Cruz Azul, le compartió su deseo de contar con él en las Águilas.

|MEXSPORT

Palavecino revela el interés del América por su fichaje

“Estuve esos tres días y en una comida me dijo que por ahí en un futuro le gustaría trabajar conmigo”, fue lo que reveló el jugador de Cruz Azul en una charla con Vamos Show. Si bien es cierto que el movimiento nunca terminó de concretarse, el propio Palavecino expresó que ese interés de Jardine generó un fuerte impacto emocional en él, ya que venía de no ser tenido en cuenta en el futbol argentino.

TE PUEDE INTERESAR:



“En ese momento mucha felicidad. André, un grandísimo técnico que logró todo acá en México, y que me lo diga a mí estando en ese Juego de las Estrellas, quería decir que estaba haciendo las cosas bien”, compartió el mediocampista. Lo cierto es que el interés del América por su fichaje fue real, pero por distintos motivos, su traspaso nunca llegó a concretarse y así fue como Cruz Azul avanzó en su fichaje.

🦅 🚨 JARDINÉ QUERÍA LLEVARSE A PALAVECINO AL AMÉRICA

Agustín Palavecino reveló que durante un Juego de Estrellas, André Jardine le confesó que quería dirigirlo algún día.😳🔥

El argentino tomó esas palabras como una señal de que estaba haciendo bien las cosas, aunque al final el… pic.twitter.com/IvkKwoR2U6 — Vamos.Show (@vamos_show) May 29, 2026

¿Agustín Palavecino pudo jugar en el América?

A pesar de que el interés por el mediocampista argentino existió, diversos reportes indican que la operación nunca llegó a ser formalizada. Desde el entorno del Necaxa se aclaró que las conversaciones concretas avanzaron únicamente con Cruz Azul, ya que el América nunca se acercó formalmente para entablar negociaciones. Esta diferencia fue determinante para que Palavecino hoy sea futbolista de La Máquina.

Cabe destacar que Nicolás Larcamón también fue clave para convencer a Palavecino, quien le prometió tener un rol clave en su esquema táctico. Además, el mediocampista compartiría cancha con su compatriota José Paradela ejerciendo un antiguo reencuentro. Esto se debe a que ambos compartieron vestidores cuando jugaban en River Plate.

