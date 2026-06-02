Matías Almeyda suma dos refuerzos que no esperaba en Rayados de Monterrey

Matías Almeyda fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey, club en el que tendrá de regreso a dos refuerzos: un jugador que se fue por la puerta de atrás. Asimismo, recibirá a una estrella para el Apertura 2026, un mediocampista que es seleccionado mexicano.

De acuerdo con la página Rayados de Corazón, César Garza ya reportó con el conjunto regio, luego de culminar su préstamo de 6 meses con Pumas. Por ello, el canterano deberá incorporarse a la pretemporada del club bajo las órdenes del “Pelado”, quien ya tomó 2 grandes decisiones en beneficio del club.

Andrada y Garza reportarán con Rayados tras culminnar sus préstamos.|@estebanandrada1 y @cesargarzaaa

El regreso del Hijo Pródigo

El jugador de 20 años es canterano del club, donde estuvo en varias categorías inferiores hasta que llegó al primer equipo. Su debut con Rayados en La Liga BBVA MX fue el domingo 22 de octubre de 2023 frente a Pumas, club que más adelante formaría parte de su trayectoria.

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Ante la falta de oportunidades, el nacido en Nuevo León decidió aceptar la oferta de marcharse a préstamo por un año a Europa con el Dundee FC de Escocia. Fue en este proceso que César disputó el Mundial Sub-20 con México, donde tuvo un buen papel.

Garza tuvo que regresar a finales de 2025 a México, pero no lo hizo con Monterrey, ya que fue mandado a Pumas por un semestre, con el objetivo de que siguiera curtiéndose y tomando experiencia. Su paso por la UNAM fue inconsistente, ya que no fue titular indiscutible, aunque sí pieza clave para que el club llegara a una final.

El regreso de Esteban Andrada a Rayados

Esteban Andrada es el otro futbolista que regresa a Rayados, tras culminar su préstamo con el Real Zaragoza, que descendió a la Tercera División de España. Almeyda fue quien confirmó el retorno del guardameta al club, que tendrá una gran competencia bajo los tres postes, ya que cuenta con Santiago Mele y Luis Cárdenas.