“No van los mejores”: el duro mensaje de Christian Martinoli tras conocer la convocatoria de México

La Selección de México dio a conocer la convocatoria de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un emotivo video. Entre los elegidos de Javier Aguirre hay 7 jugadores que no están en su mejor momento, pues según Christian Martinoli, no “van los mejores”, ya que vienen de salir de lesiones.

El narrador de TV Azteca estalló contra la convocatoria de Aguirre, quien confirmó los tres porteros que llevará a la justa veraniega. Lo anterior, ya que consideró que los jugadores que están en Europa tienen cierta ventaja, pues algunos de ellos no tienen ritmo de juego a 12 días de que México debute ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre dio a conocer los 26 convocados para la justa veraniega.|Selección Nacional de México

“Hay 7 futbolistas que no están ni cerca de su mejor momento en la selección que fueron convocados porque tienen jerarquía, o potestad interna, porque están en Europa o por lo que tú me digas. Mejor que digan: “Los que están en Europa tienen ventaja sí o sí”, mencionó Christian en Los Protagonistas.

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Los futbolistas que cuestiona Christian Martinoli

Christian nombró a algunos de los 7 jugadores que considera que no están en su mejor momento y que gozan de ciertos privilegios solo por estar en Europa. Uno de ellos es Guillermo Ochoa, quien fue convocado a su sexto mundial. “No está en su mejor momento, es un homenaje en vida”.

Al guardameta mexicano se suma Edson Álvarez, quien no tuvo muchos minutos en Turquía debido a una lesión, al igual que César Huerta, que tuvo que someterse a una cirugía para combatir la pubalgia.

Martinoli también mencionó a Santiago Gimenez, quien se operó el tobillo a finales de 2025, por lo que estuvo ausente varios meses de este 2026. El narrador agregó a su lista a Luis Chávez, quien no era convocado por la selección desde la Copa Oro de 2025, cuando se rompió la rodilla.