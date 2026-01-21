BOMBAZO: América se quedaría sin el fichaje que le ayudaría a mejorar los resultados

Club América ha registrado su peor estadística en torneos cortos, pues en 3 jornadas no ha marcado ningún gol, tal como sucedió hace 55 años y que culminó con un campeonato . Por lo anterior, la afición azulcrema pide refuerzos y en las últimas horas sonó el nombre de un argentino, quien le ayudaría a mejorar los resultados, pero tal parece que no se dará.

Bruno Zapelli es el jugador que sonó fuertemente en los últimos días, pero que el portal Águilas Monumental reporta que no llegará a Coapa. El argentino que cuesta 82 millones tenía la encomienda de sacar al equipo del mal arranque del Clausura 2026.

Bruno Zapelli no será refuerzo del América, según reportes.|@bruno_zapelli

Pese a ello, diversos reportes apuntan a que el conjunto azulcrema aún busca un fichaje más, a fin de tener una plantilla vasta y renovada, luego de los múltiples fracasos que cosechó en todo el 2025 y que arrastra durante las primeras 3 jornadas de este nuevo torneo.

Las contrataciones del América y rumores de altas

América fracasó en todo el año 2025, por lo que la afición esperaba una completa renovación de plantilla, luego de conquistar un tricampeonato de la Liga BBVA MX, pero solo tiene una baja confirmada hasta el momento, la de Javairo Dilrosun. Cabe destacar que Igor Lichnovsky tampoco entra en planes, pero continúa entrenando con el equipo.

El conjunto de Coapa solo tiene 3 altas y la que sobresale es la de Rodrigo Dourado, proveniente del Atlético de San Luis, así como



Fernando Tapia – Tigres

– Tigres Aaron Mejía – Xolos de Tijuana

Este miércoles 21 de enero salió el nombre de Raphael Veiga como posible contratación de las Águilas, según The Sporting News. El brasileño se desempeña como ofensivo y actualmente juega para el Palmeiras.

No obstante, por el momento solo es un rumor lo de Veiga, aunque le queda poco tiempo al club, ya que los registros en la Liga BBVA MX cierran el próximo lunes 9 de febrero.