BOMBAZO: Bicampeón de la Copa Libertadores ficha con uno de los mejores equipos del Clausura 2026

Atlético de San Luis está a punto de fichar a Lucas Esteves, considerado un bombazo debido a su gran trayectoria, en la que destaca ser bicampeón de la Copa Libertadores con Palmeiras. El brasileño arribará este miércoles a México para culminar su contratación con uno de los mejores equipos de este Clausura 2026 y que fue dirigido por el exauxiliar de André Jardine, quien ahora es entrenador de Coyotes de Tlaxcala .

Esteves hará pruebas médicas y, en caso de que no haya ningún inconveniente con ello, firmará un contrato por casi 3 años, hasta diciembre de 2028, según información del periodista César Luis Merlo, quien fue uno de los que confirmó que Germán Berterame es del interés del Inter Miami .

Lucas Esteves está a una firma de convertirse en refuerzo del Atlético de San Luis.|@lucasesteves6

El lateral izquierdo llegará a ocupar la última plaza de extranjero del Atlético de San Luis y así cerrar sus filas para encarar el Clausura 2026, torneo en el que inició con el pie izquierdo al perder contra Tigres, pero se recuperó al ganarle al América y empatar ante Xolos de Tijuana, antes del parón.

Él es Lucas Esteves bicampeón de la Copa Libertadores

El jugador tiene 25 años, pero su edad es solo un número, ya que cuenta con un gran palmarés. Inició su carrera en las Fuerzas Básicas del Palmeiras, conjunto en el que pasó por todas las categorías hasta llegar al primer equipo. Aunque en ese inter tuvo un paso por Colorado Rapids de la MLS.

Lucas vivió un gran momento con Palmeiras al conquistar 3 títulos, de los cuales destaca el bicampeonato de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, así como la Copa de Brasil. Salió del club hacia Fortaleza, para después pasar al Atlético-GO, EC Vitória y finalmente Gremio, conjunto al que llegó en febrero de 2025.

Esteves está a nada de ser nuevo jugador de Atlético de San Luis, su segundo club fuera de Brasil, aunque primero debe pasar las pruebas y concluir con temas contractuales, para que el equipo lo haga oficial.