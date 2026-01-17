El crack de la Liga BBVA MX y de la Selección Nacional que jugaría en Inter Miami con Lionel Messi

Inter Miami se ha interesado por un crack de la Liga BBVA MX y de la Selección Mexicana e incluso ya le ofreció una oferta formal a Rayados por Germán Berterame, quien podría jugar al lado de Lionel Messi. El delantero vive su mejor momento, pues forma parte del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El periodista Santiago Fourcade fue quien lanzó la bomba informativa de que el actual campeón de la MLS está sumamente interesado por el naturalizado mexicano al ofrecer 15 millones de dólares por él, que en pesos mexicanos son 264.3 millones. Conoce los números desalentadores de Anthony Martial, pese a que ya se estrenó como goleador de Monterrey.

El campeón de la MLS lanzó una oferta formal por Germán Berterame.|Rayados

“Por ahora, Rayados no acepta esa propuesta. Su cláusula de salida es de 20 millones de dólares [352.5 millones de pesos], pero entiendo que la postura del futbolista en caso de querer irse al equipo de Messi puede ser un factor clave”, mencionó César Luis Merlo en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Berterame que llamaron la atención de Inter Miami

El naturalizado mexicano llegó a Rayados de Monterrey en verano de 2022 y desde entonces se consagró en un gran referente, a tal grado de hoy ubicarse en el quinto puesto de los mayores goleadores del club. En casi 4 años, suma 68 anotaciones en 153 partidos disputados en todas las competiciones, según datos de BeSoccer.

https://x.com/CLMerlo/status/2012389484176736425?s=20

El Apertura 2025 fue un gran torneo para Germán, pues marcó 11 goles y 3 asistencias en 21 partidos jugados y en este Clausura 2026 inició con el pie derecho, pues en las 3 jornadas que van del torneo suma 2 anotaciones.

Será cuestión de días para que se dé a conocer si Inter Miami lanza una nueva oferta u ofrece los 20 millones de dólares que pide Monterrey para que Berterame juegue al lado de Messi, en busca de lograr el bicampeonato de la MLS.