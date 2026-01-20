OFICIAL: exauxiliar de André Jardine es anunciado nuevo entrenador en la Liga de Expansión MX

Coyotes de Tlaxcala informó a través de un comunicado que Gustavo Leal es su nuevo entrenador para encarar el Clausura 2026, torneo en el que el equipo marcha en el lugar 11 con una victoria y una derrota. El exauxiliar de André Jardine, quien dio un guiño de esperanza para el América , tendrá su segunda aventura como primer técnico en México, ahora en la Liga de Expansión MX.

El brasileño asumirá su segundo reto, pero esta vez en la Segunda División, luego de dirigir al Atlético de San Luis de junio de 2023 al mayo de 2024, tras desprenderse de Jardine, quien se marchó al América y logró lo impensable, un tricampeonato de la Liga BBVA MX, pero que en este Clausura 2026 ha tenido el peor arranque en torneos cortos .

Gustavo Leal es el nuevo entrenador de los Coyotes de Tlaxcala.|@gustavojsleal

“La Jauría da la bienvenida a Gustavo Leal como su nuevo director técnico. Entrenador brasileño con una sólida formación y experiencia internacional, llega para liderar este nuevo proyecto con trabajo, identidad y ambición. Bienvenido a tu casa. Juntos, con trabajo y unidad, vamos por el equipo que nuestra afición merece”, anunció en un comunicado el conjunto de Tlaxcala.

La trayectoria de Gustavo Leal en los banquillos

Leal inició su carrera en los banquillos en la Sub-17 del Fluminense de Brasil en 2014, pero 4 años más tarde le llegó su oportunidad al emigrar el futbol de Eslovaquia con el STK Samorin, para después volver al conjunto carioca, pero en esta ocasión a la Sub-20.

Fue auxiliar técnico de André Jardine en la Selección de Brasil Sub-20, la cual comandaron hasta el año 2021, cuando encararon los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, justa en la que se consagraron al ganar la medalla de oro.

Este mérito les valió tanto a Gustavo como André para ser vistos en el futbol mexicano, por lo que Atlético de San Luis les abrió las puertas para comandar su proyecto. Bajo las órdenes de Jardine estuvo poco más de un año, hasta que se marchó al Club América.

En tanto, Leal decidió quedarse con los potosinos y asumir el puesto de entrenador para el Apertura 2023, torneo en el que hizo historia con el club al clasificarlos por primera vez a una semifinal en su nueva era, aunque fue eliminado por el América de Jardine, que a la postre salió campeón.