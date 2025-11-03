deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

¡HISTÓRICO! Cam Little hace el gol de campo más largo en la historia de la NFL: VIDEO

El pateador de Jacksonville Jaguars, Cam Little, pateó desde 68 yardas para lograr un histórico gol de campo

Cam Little marcó el gol de campo más largo de la historia de la NFL
X (@Jaguars)
Cam Little marcó el gol de campo más largo de la historia de la NFL
Francisco Fernández
Ritual NFL
Compartir

Nunca antes un pateador había logrado anotar un gol de campo a 68 yardas de distancia en la historia de la NFL, hasta que apareció Cam Little y lo consiguió este domingo 2 de noviembre en el juego de la Semana 9 entre los Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders.

Te puede interesar: El jugador que pocos conocen y podría unirse a Tom Brady y Jerry Rice si esto sucede

Cam Little anota el gol de campo más largo en la historia de la NFL

Unos segundo antes del final del primer cuarto Jacksonville tuvo la oportunidad de anotar tres puntos con un gol de campo y Cameron Little fue el encargado de patear desde las 68 yardas, una distancia que parecía imposible.

Sin embargo, Little demostró el poder de su pierna derecha al acertar su tiro y permitirle a los Jaguars acercarse en el marcador. Una anotación que a la postre resultaría siendo crucial para que Jacksonvills se llevara la victoria sobre Las Vegas.

El récord anterior le pertenecía a Justin Tucker quien anotó un gol de campo de 66 yardas en el 2021 mientras jugaba para Baltimore Ravens.

Cam Little y su marca anterior de 70 yardas

Cam Little ya había demostrado previamente su poderosa pegada cuando en pretemporada marcó un gol de campo desde 70 yardas en el juego de preparación entre los Jacksonville Jaguars y Pittsburgh Steelers.

Te puede interesar: NFL: Baltimore Ravens aplasta a Miami Dolphins en el regreso de Lamar Jackson como quarterback

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×