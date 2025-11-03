¡HISTÓRICO! Cam Little hace el gol de campo más largo en la historia de la NFL: VIDEO

Nunca antes un pateador había logrado anotar un gol de campo a 68 yardas de distancia en la historia de la NFL, hasta que apareció Cam Little y lo consiguió este domingo 2 de noviembre en el juego de la Semana 9 entre los Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders.

Cam Little anota el gol de campo más largo en la historia de la NFL

Unos segundo antes del final del primer cuarto Jacksonville tuvo la oportunidad de anotar tres puntos con un gol de campo y Cameron Little fue el encargado de patear desde las 68 yardas, una distancia que parecía imposible.

Sin embargo, Little demostró el poder de su pierna derecha al acertar su tiro y permitirle a los Jaguars acercarse en el marcador. Una anotación que a la postre resultaría siendo crucial para que Jacksonvills se llevara la victoria sobre Las Vegas.

El récord anterior le pertenecía a Justin Tucker quien anotó un gol de campo de 66 yardas en el 2021 mientras jugaba para Baltimore Ravens.

CAM LITTLE JUST KICKED THE LONGEST FG IN NFL HISTORY! 68 YARDS! pic.twitter.com/WGZb6O9xhX — NFL (@NFL) November 2, 2025

Cam Little y su marca anterior de 70 yardas

Cam Little ya había demostrado previamente su poderosa pegada cuando en pretemporada marcó un gol de campo desde 70 yardas en el juego de preparación entre los Jacksonville Jaguars y Pittsburgh Steelers.

