BOMBAZO: Él es Emiliano Muñoz, considerado el nuevo Gilberto Mora que jugará en Atlético de Madrid
Los colchoneros sumarán a otro jugador azteca a sus filas; tiene 16 años y la rompió en las categorías menores del Atlético de San Luis
Atlético de Madrid puso los ojos en otro mexicano, pues cabe recordar que en noviembre de 2025 unió a sus filas a Ronaldo Nájera , luego de estar a prueba en Europa. En esta ocasión, los colchoneros ficharon a Emiliano Muñoz, considerado el nuevo Gilberto Mora, debido a su corta edad.
Muñoz se incorporará a las juveniles del club español, ello gracias al convenio que existe entre el club y el Atlético de San Luis, equipo en el que la reventó en sus Fuerzas Básicas, de acuerdo con información del periodista Yeudiel Pacheco. Conoce los 8 cracks que tuvieron que irse a jugar a Guatemala tras no tener cabida en la Liga BBVA MX .
El delantero de 16 años es el goleador de las Fuerzas Básicas del conjunto potosino, pues sumó 25 goles en 47 partidos; es decir, una media de 1.8 anotaciones por encuentro. Además, ya ha representado a la Selección Nacional de México en la categoría Sub-15.
Los números de Emiliano Muñoz que llamaron la atención del Atlético de Madrid
Emiliano ha demostrado grandes cualidades, pues con tan solo 15 años fue integrado a la Sub-19. Durante su proceso formativo, solo disputó un torneo de su categoría y 3 en divisiones mayores con Atlético de San Luis.
El ahora jugador del Atlético de Madrid llamó la atención del club español en la MADCUP, en la que se consagró como el goleador del torneo al marcar 18 tantos en 8 encuentros disputados, casi 2 anotaciones por partido.
El seleccionado mexicano Sub-15 ya había hecho pruebas con el Atlético de Madrid en 2024 y fue 2 años después que logró integrarse a uno de los mejores clubes de España y del mundo, en busca de hacer un buen papel y seguir siendo ese letal 9 que fue en México.
Muñoz es el sexto jugador mexicano que vista la playera de los colchoneros. Sus antecesores son: Hugo Sánchez
- Luis García
- Raúl Jiménez
- Héctor Herrera
- Ronaldo Nájera.