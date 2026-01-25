¡BOMBAZO! Guido Rodríguez cerca de tener un nuevo equipo

Guido Rodríguez, histórico del América y campeón del mundo con Argentina en 2022 estaría a punto de tener un nuevo equipo en Europa. El contención, quien aún pertenece al West Ham, habría llegado a un acuerdo para convertirse en el tercer refuerzo invernal del conjunto de Mestalla, tras reactivarse las negociaciones en las últimas horas.

El futbolista de ya 31 años, campeón con Las Águilas en 2018, decidió poner fin a su etapa en la Premier League tras una temporada en la que tuvo escaso protagonismo en Londres. Su llegada al Valencia, quien lucha por alejarse de los puestos de descenso le permitirá recuperar minutos cruciales con la intención de regresar a las convocatorias de Lionel Scaloni y subirse próximo Mundial.

Guido cerca de Valencia

Rodríguez ya se despidió de sus compañeros en el club Hammer, tras acordar su desvinculación con el club inglés. Ahora solo restan los detalles finales para que viaje a Valencia y firme su contrato, cerrando así una operación que parecía perdida hace varios días.

El jugador conoce bien LaLiga, donde militó cuatro campañas con el Betis, disputando 123 partidos y consolidándose como uno de los mediocentros más sólidos del campeonato. Su experiencia y capacidad de distribución serán activos valiosos para un equipo que busca estabilidad en el centro del campo. Para Guido, es la oportunidad de relanzar su carrera en un escenario familiar y con vistas a asegurar su lugar en la lista de la vigente monarca mundial.

