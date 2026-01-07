BOMBAZO: la lista completa de las bajas que tendría el Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul se alista para encarar el Clausura 2026 en busca de conseguir su noveno campeonato de la Liga BBVA MX que se le ha negado desde el Torneo Guardianes 2021. La Máquina ha confirmado 2 grandes refuerzos hasta el momento, la del delantero Miguel Borja y el argentino Agustín Palavecino, quien ya fue presentado en redes sociales . Sin embargo, sufrió un par de bajas considerables.

Las dos bajas confirmadas de Cruz Azul para el Clausura 2026

1. Ignacio Rivero

“Nacho” era un referente del club, pues fue uno de los últimos jugadores que formaron parte del campeonato en 2021. El uruguayo era capitán del equipo, pero en este nuevo torneo jugará con Xolos de Tijuana , club del que ya había formado parte.

“Nacho” Rivero es una de las bajas más representativas de la Máquina para el próximo torneo.|Club de Futbol Cruz Azul

2. Ángel Sepúlveda

El “Cuate” tuvo un segundo aire desde su llegada a Cruz Azul y ahora a sus 34 años vive su mejor momento futbolístico, pues después de conseguir la Concachampions 2025 con el conjunto celeste y la Copa de Oro de ese mismo año con la Selección Mexicana, es uno de los refuerzos bomba de Chivas.

Las posibles bajas de Cruz Azul para el Clausura 2026

El conjunto de la Noria apenas suma 2 bajas oficialmente, así como la de Camilo Cándido, quien no entra en planes del equipo, aunque él se encontraba a préstamo en Atlético Nacional de Colombia. No obstante, hay rumores de que un par de futbolistas más pueden irse del club en los próximos días.

