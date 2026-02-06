¡BOMBAZO! Vinícius Junior podría salir del Real Madrid con destino a Arabia

Vinícus Junior aún no firma su renovación con el Real Madrid y el futbol árabe se prepararía para dar un salto de calidad histórico y mediático. Luego del sorpresivo cambio de Karim Benzema, quien dejó el Al-Ittihad para llegar al Al-Hilal, este equipo habría fijado a Vinícius Junior como su principal y principal próximo objetivo. La estrategia de la liga de Medio Oriente ha evolucionado, ya que no buscan solo leyendas en la recta final de su carrera, sino estrellas en plenitud para convertirlas en el rostro global de su proyecto.

De acuerdo con diversos reportes internacionales, aún no existen conversaciones abiertas con el entorno del astro brasileño. Sin embargo, el mensaje desde la directiva del cuadro de las Águilas es claro, si un futbolista de su calibre se muestra con intenciones de arribar, movilizarán todo su potencial económico y el respaldo estatal para concretar la operación.

Real Madrid busca urgentemente la renovación

El impacto de un posible movimiento trascendería lo deportivo. Vinícius, con 25 años, no cabe duda que tiene un talento inmenso y proyección mediática mundial, esa imagen encaja el perfil ideal para impulsar la imagen de la liga de cara al Mundial 2034 que se jugara Arabia Saudita. Representa el nuevo rumbo, de pasar de fichar figuras veteranas a seducir a figuras en su mejor momento competitivo.

Para el Real Madrid, la amenaza es real. El Al Hilal, reforzado con Benzema hasta 2027, no tiene prisa pero sí una ambición ilimitada. Mientras, Vinícius se ha convertido en el gran sueño de un proyecto que quiere demostrar que Arabia puede ser un destino para la élite mundial.