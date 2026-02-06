Los equipos de la Premier League que buscan a Federico Valverde

El futuro de Federico Valverde en el Real Madrid se ha convertido en uno de los temas más calientes de este mercado. De acuerdo con varios reportes, dos clubes grandes de la Premier League como lo es el Chelsea y el Manchester United habrían mostrado un interés concreto por el mediocampista uruguayo, en un movimiento que ha obligado al Real Madrid a definir su postura: sorprendentemente no lo consideran intransferible, pero han establecido una cifra de 90 millones de euros.

El futbolista de ya 27 años, tiene contrato vigente hasta 2029 y sigue siendo una de las piezas angulares y fundamentes en el proyecto merengue, donde su versatilidad lo ha llevado a actuar incluso como lateral derecho esta temporada. Sin embargo, la llegada de una oferta estratosférica podría hacer reconsiderar esta decisión a la directiva.

Federico Valverde en la mira de Chelsea y Manchester United

De hecho, medios españoles apuntan a que el cuadro blue ya habría presentado una propuesta formal cercana a los 120 millones de euros, una cifra que el cuadro blanco analiza. En la capital española, no sienten urgencia económica ni deportiva para vender, pero una oferta por encima de los 100 millones sería evaluada seriamente.

Valverde, clave en los últimos años gracias a su liderazgo, representa el perfil de jugador total que ambos clubes ingleses buscan para sus proyectos. Mientras, el Real Madrid se prepara para una posible batalla por retener a uno de sus símbolos, consciente de que el verano podría deparar una de las operaciones más sonadas del año.

