Borussia Dortmund saca ventaja mínima ante el Chelsea
El Dortmund logró llevarse la ventaja en el partido eliminatorio de octavos de final de la Champions League con un gran gol de Karim Adeyemi ante el Chelsea
El Borussia Dortmund logra llevarse la ventaja del partido de ida ante el conjunto del Chelsea. El partido terminó Dortmund 1-0 Chelsea.
Fueron pocas las acciones del partido pero le bastó una jugada al Borussia para poder imponerse.
El primer tiempo terminó empatado cero a cero. Fue hasta la segunda mitad que, con un gran contragolpe de Karim Adeyemi, se marcó el primer y único gol del partido.
Minuto 90: Se termina el partido. Borussia Dortmund 1-0 Chelsea
90' Finaliza el encuentro y el Dortmund se lleva la ventaja
Minuto 62: Gol del Dortmund. Borussia Dortmund 1-0 Chelsea
62' Con un contragolpe a toda velocidad, Karim Adeyemi marca el primer gol del partido quitandose de gran forma y con pura velocidad a la defensa y al portero.
Minuto 57: Partido cerrado
57' Brandt tira a puerta al borde del área pero Kepa hace una gran atajada.
Minuto 53: Chelsea cerca del gol
53' Con un gran cobro de un tiro directo desde afuera del área por parte de Enzo Fernández, se quedó cerca de abrir el marcador
Minuto 46: Inicia el segundo tiempo. Dortmund 0-0 Chelsea
46' Arranca la segunda mitad
Minuto 45: Se termina el primer tiempo entre Dortmund 0-0 Chelsea
45' Se termina el primer tiempo
Minuto 42: El Dortmund sigue intentando
42' Wolf saca un disparo desde afuera del área que pasa cerca del poste de la portería que defiende Kepa.
Minuto 37: Joao Félix al poste
37' El delantero portugués, Joao Félix, encaró al portero y saco un disparo que terminó pegando en el poste. El Chelsea se queda cerca del primer gol del partido.
Minuto 32: Adeyemi se anima con disparo de larga distancia
32' Con una jugada fabricada desde el corner, Adeyemi saca un tiro desde afuera del área que se va desviado.
Minuto 28: Cerca el Dortmund
28' Haller sacó un disparo que se va desviado por un lado de la porteria. La jugada más clara del Dortmund
Minuto 17: Chelsea cerca del gol
17' Thiago Silva había mandado el balón al fondo de las redes pero hizo el contacto con la mano
Minuto 15: Chelsea inicia prendido
15' Los dirigidos por Graham Potter inician dominando el encuentro con ganas de llevarse el resultado
Minuto 1: Inicia el juego entre Dortmund vs Chelsea
Inicia el partido entre el Dortmund y Chelsea
Continúa la actividad de la Champions League después de tener más de tres meses de ausencia. Este miércoles se enfrentan Borussia Dortmund vs Chelsea en el Estadio Signal Iduna Park para disputar el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League.
¿Cómo llegan los equipos?
El equipo que llega en un mejor nivel es el Dortmund y busca poder llevarse una buena ventaja en su partido de ida. Por otra parte, el Chelsea no ha logrado mantener buenos resultados.
El Dortmund llega con una racha de cinco victorias consecutivas. Por otra parte, Chelsea suma tres partidos empatados consecutivos y dos derrotas.
Jugadores a seguir
Los jugadores con los que debe tener cuidado especial la defensa del Chelsea son: Jude Bellingham y Sébastien Haller. Por otra parte, los jugadores más peligrosos que tendrá que cuidar el Dortmund son: Joao Félix y Kai Havertz.
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Alineaciones Borussia Dortmund vs Chelsea | Octavos de Final Champions Leagues
Portero: Gregor Kobel
Defensas: Raphael Guerreiro, Nico Schotterbeck, Niklas Sule y Salih Ozcan
Mediocampistas: Emre Ca, Jude Bellingham,Karim Adeyemi, Marius Wolf y Julian Brandt
Delanteros: Sébastian Haller
Alineación Chelsea
Los dirigidos por Graham Potter salen con la siguiente alineación:
Portero: Kepa Arrizabalaga
Defensas: Ben Chilwell, Reece James, Koulibaly y Thiago Silva
Mediocampistas: Joao Feliz, Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek, Enzo Fernández y Mykhailo Mudryk
Delanteros: Kai Havertz
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