Borussia Dortmund saca ventaja mínima ante el Chelsea

El Borussia Dortmund logra llevarse la ventaja del partido de ida ante el conjunto del Chelsea. El partido terminó Dortmund 1-0 Chelsea.

Fueron pocas las acciones del partido pero le bastó una jugada al Borussia para poder imponerse.

El primer tiempo terminó empatado cero a cero. Fue hasta la segunda mitad que, con un gran contragolpe de Karim Adeyemi, se marcó el primer y único gol del partido.

Minuto 90: Se termina el partido. Borussia Dortmund 1-0 Chelsea

90' Finaliza el encuentro y el Dortmund se lleva la ventaja

Minuto 62: Gol del Dortmund. Borussia Dortmund 1-0 Chelsea

62' Con un contragolpe a toda velocidad, Karim Adeyemi marca el primer gol del partido quitandose de gran forma y con pura velocidad a la defensa y al portero.

Minuto 57: Partido cerrado

57' Brandt tira a puerta al borde del área pero Kepa hace una gran atajada.

Minuto 53: Chelsea cerca del gol

53' Con un gran cobro de un tiro directo desde afuera del área por parte de Enzo Fernández, se quedó cerca de abrir el marcador

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo. Dortmund 0-0 Chelsea

46' Arranca la segunda mitad

Minuto 45: Se termina el primer tiempo entre Dortmund 0-0 Chelsea

45' Se termina el primer tiempo

Minuto 42: El Dortmund sigue intentando

42' Wolf saca un disparo desde afuera del área que pasa cerca del poste de la portería que defiende Kepa.

Minuto 37: Joao Félix al poste

37' El delantero portugués, Joao Félix, encaró al portero y saco un disparo que terminó pegando en el poste. El Chelsea se queda cerca del primer gol del partido.

Minuto 32: Adeyemi se anima con disparo de larga distancia

32' Con una jugada fabricada desde el corner, Adeyemi saca un tiro desde afuera del área que se va desviado.

Minuto 28: Cerca el Dortmund

28' Haller sacó un disparo que se va desviado por un lado de la porteria. La jugada más clara del Dortmund

Minuto 17: Chelsea cerca del gol

17' Thiago Silva había mandado el balón al fondo de las redes pero hizo el contacto con la mano

Minuto 15: Chelsea inicia prendido

15' Los dirigidos por Graham Potter inician dominando el encuentro con ganas de llevarse el resultado

Minuto 1: Inicia el juego entre Dortmund vs Chelsea

Inicia el partido entre el Dortmund y Chelsea

Continúa la actividad de la Champions League después de tener más de tres meses de ausencia. Este miércoles se enfrentan Borussia Dortmund vs Chelsea en el Estadio Signal Iduna Park para disputar el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo que llega en un mejor nivel es el Dortmund y busca poder llevarse una buena ventaja en su partido de ida. Por otra parte, el Chelsea no ha logrado mantener buenos resultados.

El Dortmund llega con una racha de cinco victorias consecutivas. Por otra parte, Chelsea suma tres partidos empatados consecutivos y dos derrotas.

Jugadores a seguir

Los jugadores con los que debe tener cuidado especial la defensa del Chelsea son: Jude Bellingham y Sébastien Haller. Por otra parte, los jugadores más peligrosos que tendrá que cuidar el Dortmund son: Joao Félix y Kai Havertz.

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Alineaciones Borussia Dortmund vs Chelsea | Octavos de Final Champions Leagues

Alineación Borussia Dortmund

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Raphael Guerreiro, Nico Schotterbeck, Niklas Sule y Salih Ozcan

Mediocampistas: Emre Ca, Jude Bellingham,Karim Adeyemi, Marius Wolf y Julian Brandt

Delanteros: Sébastian Haller

Alineación Chelsea

Los dirigidos por Graham Potter salen con la siguiente alineación:

Portero: Kepa Arrizabalaga

Defensas: Ben Chilwell, Reece James, Koulibaly y Thiago Silva

Mediocampistas: Joao Feliz, Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek, Enzo Fernández y Mykhailo Mudryk

Delanteros: Kai Havertz

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