Bota de Oro del Mundial 2026: qué pasa si dos jugadores o más empatan en goles

La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es uno de los grandes atractivos del torneo. Lionel Messi lidera momentáneamente la tabla de goleo con 6 anotaciones. Sin embargo, en el segundo lugar hay un empate entre Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ousmane Dembelé con 4 goles cada uno.

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Cabe mencionar que la FIFA tiene como exigencia el no compartir el premio a dos o más jugadores que empaten en goles. Por lo que existen criterios de desempate claros en caso de que varios jugadores anoten los mismos goles dentro del certamen mundialista. ¿Cuáles son?

La Bota de Oro es uno de los grandes premios individuales de la Copa Mundial de la FIFA™|Credito: @FIFAWorldCup / X

Los criterios de desempate de la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El primer criterio de desempate en caso de haber un empate en la tabla de goleo es el número de asistencias. En ese sentido, Kylian Mbappé cuenta con 2 asistencias que pueden ser valiosas en caso de que logre alcanzar a Lionel Messi en la tabla de goleo. Mientras que Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior suman una asistencia.

En caso de haber un empate en goles y asistencias, el tercer criterio de desempate son los minutos disputados en el torneo. Tomando en cuenta dicho criterio tenemos a Lionel Messi con 200 minutos disputados, Kylian Mbappé con 266 minutos o Erling Haaland con 180 minutos. ¿Cómo se encuentra la tabla tomando en cuenta los tres criterios de desempate?

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Así va la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hasta el momento, los criterios de desempate que establece la FIFA para la Bota de Oro pueden ser importantes para el ganador al Balón de Plata y al Balón de Oro. Ya que al haber 4 jugadores con los mismos goles, la tabla quedaría de la siguiente manera:



Lionel Messi: 6 goles, 0 asistencias y 200 minutos jugados (Bota de Oro). Kylian Mbappé: 4 goles, 2 asistencias y 266 minutos jugados (Bota de Plata). Ousmane Dembélé: 4 goles, 2 asistencias y 213 minutos jugados (Bota de Bronce). Vinícius Júnior: 4 goles, 1 asistencia y 261 minutos jugados. Erling Haaland: 4 goles, 0 asistencias y 180 minutos jugados.

Lionel Messi lidera la pelea por la Bota de Oro con 6 goles|Conmebol

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