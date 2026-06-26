Nueva baja en Club América: Guillermo Almada no registraría a este crack para el Apertura 2026

Club América está en Madrid, España, realizando la pretemporada de cara al Apertura 2026, sede que eligió Guillermo Almada, quien hasta el momento no tiene ningún fichaje, pese a que se acerca su debut en el banquillo azulcrema. No obstante, la directiva analiza la posible baja de un crack, al que no se registraría por una gran razón.

De acuerdo con el reportero Víctor Díaz, el conjunto azulcrema, junto con el técnico uruguayo, no registrarían a Víctor Dávila para el torneo venidero. Lo anterior, ya que está en proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de rotura de ligamentos en marzo, mes en el que Ecuador inició su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™; estas sin sus estadísticas en los últimos 90 días.

El delantero no sería registrado para el torneo venidero.|Crédito: @victordavila07 / IG

Se tiene presupuestado que Dávila regrese a finales de año, ya que su proceso de recuperación durará entre 8 y 9 meses. Asimismo, la directiva del equipo de Coapa también analiza la posibilidad de encontrarle un nuevo equipo después de que regrese a las canchas.

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La lesión que dejó fuera a Víctor Dávila del América

El chileno sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 4 de marzo de este año durante el partido ante Juárez FC. Por lo anterior, requirió intervención quirúrgica y un periodo de recuperación de entre 7 y 9 meses, por lo que se tiene presupuestado que pueda volver a las canchas a finales de octubre.

No obstante, la recuperación de Víctor se puede alargar, ya que lo recomendable es volver a jugar después de 9 meses para que no haya recaídas, por lo que se espera que regrese al terreno de juego para el Clausura 2027; es decir, hasta el próximo año.

América, sin refuerzos para el Apertura 2026

Hasta este momento, América sigue sin reforzarse para el Apertura 2026, pese a que el 11 de julio Almada debutará en el banquillo azulcrema en un partido contra Los Ángeles Galaxy. Tampoco podrá contar con los jugadores seleccionados de México, Estados Unidos y Uruguay.