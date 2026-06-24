Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY miércoles 24 de junio; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su recta final y la lucha por la Bota de Oro Adidas también empieza a definirse. Después de las primeras jornadas del torneo, varias figuras internacionales han levantado la mano, aunque hay un nombre que domina la clasificación.

Se trata de Lionel Messi, quien encabeza la tabla de goleadores con cinco anotaciones. El capitán de Argentina firmó un triplete frente a Argelia y posteriormente marcó un doblete ante Austria para colocarse como el máximo anotador del certamen hasta el momento.

Así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026

Detrás de Messi aparecen varios futbolistas que mantienen vivas sus aspiraciones de quedarse con el reconocimiento individual más importante para los delanteros del torneo.

Top 10 de goleadores del Mundial 2026



Lionel Messi (Argentina) – 5 goles Kylian Mbappé (Francia) – 4 goles Erling Haaland (Noruega) – 4 goles Deniz Undav (Alemania) – 3 goles Jonathan David (Canadá) – 3 goles Crysencio Summerville (Países Bajos) – 2 goles Mikel Oyarzabal (España) – 2 goles Maximiliano Araujo (Uruguay) – 2 goles Ayase Ueda (Japón) – 2 goles Cody Gakpo (Países Bajos) – 2 goles

Otros jugadores con dos anotaciones son Vinicius Junior, Matheus Cunha, Folarin Balogun, Daichi Kamada, Cyle Larin e Ismaila Sarr.

¿Cómo se define la Bota de Oro?

La FIFA entrega la Bota de Oro Adidas al jugador que marque más goles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En caso de empate, el primer criterio de desempate serán las asistencias registradas por cada futbolista.

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Si la igualdad persiste, se tomará en cuenta la cantidad de minutos disputados durante el torneo, favoreciendo al jugador que haya necesitado menos tiempo para alcanzar sus cifras ofensivas.

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