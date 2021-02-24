logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Avni Yildirim, motivado y concentrado por pelear en Miami ante 'Canelo' Álvarez (Fotos)

El turco Avni Yildirim se medirá este sábado en el Hard Rock, Stadium ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez el monarca supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

Por: Azteca Deportes

Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
/
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca

Te Recomendamos