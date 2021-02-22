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Fútbol

"Canelo" Álvarez: 15 increíbles datos sobre su vida personal y profesional | FOTOS

Perfil de Saúl “Canelo” Álvarez, el boxeador mexicano más importante de la actualidad. 15 datos sobre su carrera profesional y personal sobre este pugilista.

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