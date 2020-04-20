‘Canelo’ Álvarez volvería a casa para pelear ante su público

Desde aquel lejano 2011 Saúl “Canelo” Álvarez no pelea en México, pero podría abrirse una puerta para que no sólo el pugilista se presente en su país, sino en su estado, Jalisco.

Álvarez, quien lleva 55 combates en el terreno profesional, tendría un retorno a sus tierras como el pugilista mejor posicionado de la actualidad, el cual se podría dar en este 2020 o bien en el 2021, manifestó su entrenador Eddy Reynoso en una entrevista virtual de recientes días.

Reynoso acotó que ahora que Saúl tiene firmado un contrato con la plataforma de eventos deportivos DAZN, y la cual podría hacer su arribo a México en próximas fechas, la posibilidad de traer a Canelo a México, crecen.

“Podría ser, ahora que entrará la plataforma para México, no falta mucho para que se pueda dar una pelea de Saúl por aquí, si no es éste (podría ser) el año que sigue”, dijo desde su casa en Guadalajara.

Además, el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez en otra conversación explicó que han hablado con la esquina del tapatío, en la posibilidad de ir a otros países, en las que además de México aparecen dos naciones.

“Él (Saúl Álvarez) quiere pelear en el extranjero y hemos hablado con él de Japón, un regreso a casa en México y el Reino Unido, ha considerado todas esas opciones y, antes de retirarse, peleará en el extranjero. Estábamos considerando el Reino Unido. Puede suceder en los próximos dos años”.

Recalcó que las aspiraciones del pugilista que presenta una hoja de trabajo de 53 triunfos, una derrota y dos empates, son las de ser un ícono internacional.

“Quiere convertirse en una estrella más internacional, no sólo pelear en Estados Unidos, quiere ser más grande de lo que es ahora, tiene fanáticos en todo el mundo y quiere aprovechar eso”, concluyó.

Los títulos de Sául “Canelo” Álvarez

En noviembre, el atleta mexicano venció por nocaut a Sergey Kovalev en Las Vegas, en la división de los semipesados de la OMB.

-Peso mediano de la AMB

-Peso mediano del CMB

-Peso supermediano de la AMB