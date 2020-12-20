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Canelo vs Smith: Las mejores postales de la noche - FOTOS

Disfruta las mejores postales de la gran pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith en el espectacular Alamodome de San Antonio, Texas.

Por: Azteca Deportes

Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
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Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
Canelo Álvarez

Reuters |

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Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
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Canelo Álvarez

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Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
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Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
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Saúl Canelo Álvarez vs Callum Smith
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Canelo Álvarez

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