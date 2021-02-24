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Fútbol

¡Carros, golf y más! Los lujos, hobbies y pasiones del "Canelo" Álvarez en FOTOS

Cuando Saúl “Canelo” Álvarez no está preparándose para su próxima pelea, disfruta de sus autos de lujo, ropa de diseñador, jugar golf y pasar tiempo con su familia.

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