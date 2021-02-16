Entrevista en exclusiva con Miguel Alacrán Berchelt previo a su pelea ante Óscar Valdez

El próximos sábado, Miguel Alacrán Berchelt chocará en una guerra intensa a Óscar Valdez, invicto que buscará ganarle el fajín supermediano al monarca del CMB.

Por: Azteca Deportes