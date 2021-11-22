Fernando Beltrán, el gran aliado de La Casa del Boxeo

En la celebración de 15 años de Box Azteca, uno de nuestros más grandes aliados, Fernando Beltrán, presidente de Promociones Zanfer, estuvo presente como invitado de honor, y recordó que tres lustros atrás, el pugilismo no existía en México a través de la televisión, siendo TV Azteca el que se atrevió a devolver esa posibilidad a los mexicanos.

La gesta de Box Azteca no ha sido sencilla, pero ha encontrado en Zanfer a una compañía seria y que del mismo modo, van hacia adelante buscando siempre ofrecer el mejor producto con el talento de los boxeadores, en los mejores escenarios y con la mejor producción.

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Fernando Beltrán, emocionado de esta celebración

El presidente Fernando Beltrán, de promociones Zanfer, acotó que la celebración de 15 años le llena de emoción, pues se siente parte de este proyecto que ha alcanzado importantes victorias en el ring y fuera de él, con constancia y profesionalismo.