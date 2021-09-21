FOTOS: Canelo Álvarez y Caleb Plant en acalorada rueda de prensa
Canelo Álvarez respondió a las agresiones de Caleb Plant, quien terminó con el pómulo abierto este martes en una rueda de prensa.
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
FOTOS CORTESÍA DE Amanda Westcott/SHOWTIME
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |
Amanda Westcott |