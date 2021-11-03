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Fútbol

GALERÍA: Conferencia de prensa Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Canelo Álvarez y Caleb Plant se vieron en Las Vegas, en la conferencia de prensa, en la que se mantuvieron al margen y con mesura.

Por: Azteca Deportes

Canelo Plant conferencia de prensa box azteca
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