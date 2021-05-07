Intenso pesaje de la pelea Canelo vs Saunders | Fotos

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight AGAINST Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium CONTRA Billy Joe Saunders (GBR) , el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; A Mestizo Belt before the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Cinturon Mestizo previo a la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight AGAINST Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium CONTRA Billy Joe Saunders (GBR) , el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight AGAINST Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium CONTRA Billy Joe Saunders (GBR) , el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Fans o Aficion before the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Fans o Aficion previo a la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Fans o Aficion before the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at against Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Fans o Aficion previo a la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, entre Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight AGAINST Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium CONTRA Billy Joe Saunders (GBR) , el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight AGAINST Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium CONTRA Billy Joe Saunders (GBR) , el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight AGAINST Saul -Canelo- Alvarez (MEX) at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA CONTRA Saul -Canelo- Alvarez (MEX) en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias | May 7, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Billy Joe Saunders (GBR) during the weigh-in ceremony prior to the WBC, WBA unification fight, at AT-T Stadium, on May 8, 2021. 7 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y Billy Joe Saunders (GBR) durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea de unificacion del WBC, WBA, en el AT-T Stadium, el proximo 8 de mayo de 2021.

Canelo vs Saunders | ¡Qué ambiente! La afición mexicana, como siempre, se hizo presente. Ahora la cita fue en el AT&T Plaza, donde se realizó la ceremonia de pesaje entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders.

Gritos de ovación y emoción se escucharon cuando apareció el boxeador azteca, se derramó júbilo y admiración al mejor libra por libra del mundo. Él así lo sintió y previo a bajar del estrado agradeció a sus fans. “Muchas gracias. ¡Viva México!”, gritó.

Familias completas, niños y niñas; mujeres y hombres; todos vieron como el Canelo Álvarez superó la báscula con 167.4 libras; cuando fue el momento de su rival, Billy Joe Saunders, así como hubo gritos de apoyo al Canelo, aquí solo se escucharon abucheos. Tanto fue así, que el británico hizo el gesto de mandar besos, para provocar al público presente.

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No importa a donde vaya un mexicano, siempre aparecen compatriotas para apoyarlo, para gritarle y para animarle; además de que en Dallas viven cerca de 8.6 millones de personas de origen azteca. Es por esto que a la plaza se hicieron presentes cerca de siete mil fanáticos que corearon “Canelo, Canelo”.

Mañana la película será la misma. El AT&T Stadium abrirá su puertas a cerca de 70 mil aficionados, que en su gran mayoría estarán al borde de la silla, en espera de un triunfo del Canelo Álvarez, para una vez más gritar, corear y emocionarse con el mejor boxeador libra por libra del mundo.

Horario y dónde ver Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders

Faltan unas horas para el espectacular combate. Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders promete ser una de las mejores peleas del año, será una guerra arriba del ring, y todo esto lo podrás disfrutar por la Casa del Boxeo, en Azteca Deportes.

Cuándo: sábado 8 de mayo de 2021

Hora: 9:00 PM (tiempo del centro de México)

Dónde: aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes, Azteca 7.