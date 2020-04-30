Historias de un campeón | Érik “El Terrible” Morales

Ciudad de México.- El oriundo de Tijuana, Baja California forjó una carrera digna de Salón de la Fama que lo encumbró como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia.

Cuando hablamos de grandes figuras del boxeo azteca e internacional, el nombre de Érik Isaac Morales Elvira no puede faltar dentro de ese pedestal. Nacido en cuna boxística y creado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, "El Terrible" dio sus primeros pasos junto a su progenitor José Morales desde los 5 años de edad.

Su debut profesional fue a la edad de 16 años derrotando por nocaut a José Orejel en dos asaltos. Esto tras logar un récord amateur de 114 peleas, con 108 victorias y 6 derrotas. En 1995, inició su camino por la grandeza del deporte de los puños consiguiendo su primer Campeonato Nacional de peso Super gallo frente el capitalino Enrique Júpiter en 6 episodios.

Su ascenso en los rankings durante ese periodo fue sustancial en la división, ganando 26 combates siendo 20 de ellos antes del límite, lo que le permitió conseguir con contrato con el promotor Bob Arum. El 6 de septiembre de 1997 en el Country Coliseum de El Paso, Texas, Morales ganó el reconocimiento tras vencer en 11 asaltos a su compatriota, el histórico pero ya veterano Daniel Zaragoza, lo que para muchos significó el paso de la estafeta entre figuras del mexicanas y futuros miembros del Recinto de los Inmortales.

A partir de ese momento llegaron notables victorias notables ante Jesús Chávez, Carlos Hernández, Junior Jones, Wayne McCullough, Kevin Kelley y Guty Espadas, pero fue su sangrienta trilogía con Marco Antonio Barrera la que lo encumbró como leyenda mexicana. Las tres peleas son recordados entre las más sangrientas de la historia y como ejemplo del corazón que caracteriza los aztecas dentro del ring.

La primera fue ganado por Érik luego de la decisión dividida de los jueces en el Mandalay Bay de Las Vegas, siendo acreedora a Pelea del Año en el 2000. La segunda el 22 de julio de 2002, nuevamente en la "Ciudad del Pecado", fue dolorosa para Morales. Ahí perdió el invicto al confirmarse la decisión

dividida de los jueces. La tercera y definitivamente en el MGM Grand, quedó en la memoria de los aficionados por los asaltos finales llenos de adrenalina en el que ambos se conectaron con odio, saliendo nuevamente con la mano en el alto Marco, nuevo monarca Super pluma del CMB por decisión mayoritaria. De esta forma se cerró la impresionante historia entre ambos estetas, con el premio de Combate del 2004 y nuevos desafíos en su horizonte.

En 2005, "El Terrible" aseguraría su nombre entre los grandes con un impresionante triunfo ante Manny Pacquiao, reconocido en aquel momento como uno de los boxeadores más temibles del mundo. Pero fue más grande la proeza de Morales brindando una lección de boxeo. A pesar de ellos, el “Pacman” filipino tendría su revancha confirmando su apodo como "Devorador del mexicanos", noqueando en sus dos siguientes peleas al baja-californiano.

A partir de ese momento viene el declive natural con derrotas ante grandes contendientes como David Díaz, Marcos "Chino" Maidana y Danny García, poniendo punto final a una exitosa carrera en 2012 con 52 triunfos, 9 derrotas y 36 nocauts, quizás quedando pendientes su esperado enfrentamiento ante Juan Manuel Márquez y posiblemente frente a Floyd Mayweather, Miguel Ángel Cotto y Óscar de la Hoya para cerrar el círculo ante los más importantes de la época.

Su principal credencial para Canastota en 2018 fue ser el primer peleador de nuestro país en conseguir campeonatos mundiales en cuatro diferentes divisiones (Supergallo, Pluma, Superpluma y Superligero), lo que conmemorar esta gran historia de campeonato para uno de los baluartes del deporte en México.

