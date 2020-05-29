¿Quiénes son los mejores boxeadores según Sugar Ray Leonard?

Ciudad de México.- En la página oficial del Consejo Mundial de Boxeo, el legendario Sugar Ray Leonard compartió la lista de sus mejores boxeadores de la historia.

A continuación te la presentamos:

Mike Tyson

El más joven en ganar un título mundo de los pesos pesados del WBC, con tan solo 24 años de edad, se caracterizaba por fulminar a sus rivales con poderosos nocauts, su pegada era letal, y era un hombre de escándalo, jamás olvidaremos el día que en pleno combate le arrancó un pedazo de la oreja a Holyfield.







|







Roy Jones Jr.

El estilo de este boxeador era bastante peculiar, saliéndose de los estándares y mostrando una técnica sin igual. Desplazamientos inusuales, gestos técnicos personales, golpes de distintos ángulos, velocidad increíble y poder de KO. Fue nombrado “boxeador de la década de los 90” por la asociación de escritores de boxeo de América.





|







Sugar Ray Leonard

Sugar Ray Leonard se convirtió en el primer peleador en conquistar tres títulos en distintas ediciones, gano medalla olímpica en los juegos de Montreal 1976 y también se le recuerda por una de las peleas más emocionantes de la historia del boxeo ante Tommy Hearns, a quien venció en 14 rounds.





|









Sugar Ray Robinson

Es recordado como un boxeador que impuso un estilo. Consistía en una línea vertical de ataque y retroceso similar al de la esgrima. Incorporó además la cintura a los movimientos de defensa, lo que evitaba ingresos y retrocesos verticales que muchas veces dejaban a ambos pies en una misma línea sin ángulo de sustento y con la consecuente pérdida del equilibrio.





|







Larry Holmes

Tenía un jab que salía como ningún otro. Un movimiento exquisito que deleitó y fascinó a los especialistas. Para muchos el mejor jab de la historia. Fue uno de los campeones mundiales más dominantes de la división de los pesos pesados.





|







Marvin Hagler

El indiscutible campeón mundial de los pesos medios entre 1980 y 1987. Es, sin duda, uno de los mejores pesos medios de la historia, campeón unificado de la categoría durante siete años con doce defensas exitosas. Hagler acabó su carrera con un impresionante récord de 62-3-2 con 52 nocauts.





|







Todos los boxeadores que entran a un ring

Para Sugar Ray Leonard cada boxeador que ha entrado a un cuadrilátero debe tener un gran corazón. A la hora de recibir golpes, reaccionar de forma positiva de cara a la adversidad, aguantar, ser capaz de resistir cierto grado de castigo y regresar en busca de la victoria.

