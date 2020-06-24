¡Así es es espectacular entrenamiento del ‘Champ’ Julio César Chávez!

¡Julio César Chávez sigue entrenando en casa y esta vez nos enseñó sus habilidades y destreza frente al costal! El ex campeón mexicano twitteó "Seguimos entrenando en casa cuídense mucho por favor".

Seguimos entrenando en casa cuídense mucho por favor pic.twitter.com/OvEbu7ryOf — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 24, 2020

Los usuarios elogiaron y destacaron las habilidades de Chávez a través de Twitter.

En estos días, los pugilistas han demostrado cómo es que entrenan a través de sus redes sociales. Ayer, el ex campeón de peso pesado, Mike Tyson, hizo lo propio.

¡Este sábado, podrás acompañar al Champ y al Box Azteca Team en una nueva función del Show de la Casa del Boxeo con el regreso de Miguel 'Alacrán' Berchelt.