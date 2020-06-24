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Fútbol

¡Así es es espectacular entrenamiento del ‘Champ’ Julio César Chávez!

El ‘Champ’ nos demostró cómo entrena a través de sus redes sociales.

Julio César Chávez
7 MAY 1994: JULIO CESAR CHAVEZ REGAINS HIS WBC SUPER LIGHTWEIGHT TITLE. THE BOUT WAS STOPPED AT 2:57 OF THE 8TH ROUND DUE TO A CUT ABOVE CHAVEZ’'S RIGHT EYE FROM A HEAD BUTT BY FRANKIE RANDALL AT THE MGM GRAND HOTEL IN LAS VEGAS. Mandatory Credit: Al Bello|Al Bello/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

¡Julio César Chávez sigue entrenando en casa y esta vez nos enseñó sus habilidades y destreza frente al costal! El ex campeón mexicano twitteó "Seguimos entrenando en casa cuídense mucho por favor".

Los usuarios elogiaron y destacaron las habilidades de Chávez a través de Twitter.

En estos días, los pugilistas han demostrado cómo es que entrenan a través de sus redes sociales. Ayer, el ex campeón de peso pesado, Mike Tyson, hizo lo propio.

¡Este sábado, podrás acompañar al Champ y al Box Azteca Team en una nueva función del Show de la Casa del Boxeo con el regreso de Miguel 'Alacrán' Berchelt.

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