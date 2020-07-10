5 Razones por las cuales Julio César Chávez es el mejor de la historia

Ciudad de México.- "El gran campeón mexicano" es considerado como el boxeador más grande que ha visto México y uno de los pugilistas más exitosos en la historia del deporte.

A continuación algunos puntos por los cuales Julio César Chávez ha recibido este reconocimiento:

5. Primer tricampeón de México

Julio César Chávez se convirtió en el primer tricampeón de México tras coronarse en peso súper pluma, ligero y súper ligero. Unificó el campeonato mundial de los pesos ligeros ante José Luis Ramírez, y derrotó al estadounidense Roger Mayweather por el título Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

4. Récords mundiales

Ostenta el récord de más peleas de campeonato mundial realizadas en la historia con un total de 37, de las cuales ganó 31, empató dos y perdió cuatro. Mantuvo su invicto durante 90 combates y fue reconocido en 1990 como el mejor boxeador del mundo gracias a una dramática victoria con ese nocaut en 12 rounds sobre Meldrick Taylor.

3. Enfrentó a grandes boxeadores

Chávez enfrentó a personajes de la talla de Mario 'Azabache' Martínez, Rubén Castillo, Sammy Fuentes, Rocky Lockridge, Roger Mayweather, Juan Laporte, Edwin 'Chapo' Rosario, José Luis Ramírez, Meldrick Taylor, Héctor 'Macho' Camacho y Frankie Randall, entre otros.

2. Fue exaltado en el Salón de la Fama.

"El gran campeón mexicano" fue exaltado en el Salón de la Fama en el año 2011 como reconocimiento a su carrera en la que destacaron sus tres títulos en diferentes divisiones. Además de Chávez, fueron inducidos aquel año en el Salón de la Fama, Mike Tyson, el mánager mexicano Ignacio Beristain, el campeón mundial Kostya Tszyu, el árbitro Joe Cortéz y el actor Sylvester Stallone por su ayuda a la difusión del boxeo con la serie de películas de Rocky.

1. Récord histórico en el Estadio Azteca.

El 'César del Boxeo' posee un récord de asistencia para una pelea de campeonato al convocar a más de 130 mil espectadores en el Estadio Azteca. 4 mil más afuera en la explanada. Aquella histórica pelea terminó en el quinto round venciendo de forma contundente a Greg Haugen.

Con información de: @puelloasilva