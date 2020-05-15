Peleas de Antología | ‘Marvelous’ Hagler vs Tommy Hearns

Ciudad de México.- Ciudad de México.- El 15 de abril del 1985 Marvin "Marvelous" Hagler y Tommy Hearns protagonizaron uno de los mejores comienzos de una pelea en la historia del boxeo.

Marvin Hagler, iba por su defensa número 11 del Consejo y la Asociación, y la sexta de la Federación. Hearns había sido campeón welter y lo era en ese momento en super welter.

Más de 15.000 espectadores asistieron al estadio abierto del Caesars en Las Vegas. Hagler, con un gorrito que decía "WAR" prometía una guerra que Hearns estaba seguro de ganar.

Hagler salió de su esquina dispuesto a arrollar a Hearns y consiguió sacarlo de balance, provocando una pelea abierta y sin treguas. Hagler terminó el round con un corte en la frente y Hearns con la mano derecha fracturada.

Hagler, preocupado por el corte, temía que le pararan la pelea. Redobló esfuerzos en el segundo. Hearns trataba de atinar sus golpes, los mismos que habían noqueado a Pipino Cuevas o Durán.

En el tercer asalto, Hagler conectó toda su artillería a la cabeza. Tambaleando y casi de espaldas, Hearns, con las piernas temblorosas, trató de tomar distancias, pero ya estaba muy conmocionado. Lo persiguió Hagler, se perfiló como para no pegarle desde atrás, y tras conectar la izquierda, conectó un golpe a la cabeza.

Se desplomó Hearns, era el final. Mientras el campeón festejaba su victoria, a Hearns lo alzaron en brazos, totalmente conmocionado. Fue 'La Pelea del Año', el primer asalto fue 'El Round del Año' y Hagler, para la mayoría, fue 'El Boxeador del Año'.

En poco más de 7 minutos, el ring del Caesars en las vegas se convirtió en un volcán en erupción. Tras una batalla llena de sangre y coraje, mientras Hearns era sacado del ring, Hagler, con los brazos en alto festejaba.

¡Aquí el primer round entre dos leyendas del boxeo como Marvin Hagler y Tommy Hearns!