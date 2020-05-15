logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Peleas de Antología | ‘Marvelous’ Hagler vs Tommy Hearns

El Round 1 entre Hagler y Hearns sigue figurando como uno de los mejores en la historia. ¡Aquí lo recordamos!

‘Marvelous’ Hagler y tommy Hearns protagonizaron una épica pelea en 1985 que aún sigue figurando en los anales de la historia del boxeo.



|


Escrito por: Alejandro Puello

Ciudad de México.- Ciudad de México.- El 15 de abril del 1985 Marvin "Marvelous" Hagler y Tommy Hearns protagonizaron uno de los mejores comienzos de una pelea en la historia del boxeo.

Marvin Hagler, iba por su defensa número 11 del Consejo y la Asociación, y la sexta de la Federación. Hearns había sido campeón welter y lo era en ese momento en super welter.

Más de 15.000 espectadores asistieron al estadio abierto del Caesars en Las Vegas. Hagler, con un gorrito que decía "WAR" prometía una guerra que Hearns estaba seguro de ganar.

Hagler salió de su esquina dispuesto a arrollar a Hearns y consiguió sacarlo de balance, provocando una pelea abierta y sin treguas. Hagler terminó el round con un corte en la frente y Hearns con la mano derecha fracturada.

Hagler, preocupado por el corte, temía que le pararan la pelea. Redobló esfuerzos en el segundo. Hearns trataba de atinar sus golpes, los mismos que habían noqueado a Pipino Cuevas o Durán.

En el tercer asalto, Hagler conectó toda su artillería a la cabeza. Tambaleando y casi de espaldas, Hearns, con las piernas temblorosas, trató de tomar distancias, pero ya estaba muy conmocionado. Lo persiguió Hagler, se perfiló como para no pegarle desde atrás, y tras conectar la izquierda, conectó un golpe a la cabeza.

Se desplomó Hearns, era el final. Mientras el campeón festejaba su victoria, a Hearns lo alzaron en brazos, totalmente conmocionado. Fue 'La Pelea del Año', el primer asalto fue 'El Round del Año' y Hagler, para la mayoría, fue 'El Boxeador del Año'.

En poco más de 7 minutos, el ring del Caesars en las vegas se convirtió en un volcán en erupción. Tras una batalla llena de sangre y coraje, mientras Hearns era sacado del ring, Hagler, con los brazos en alto festejaba.

¡Aquí el primer round entre dos leyendas del boxeo como Marvin Hagler y Tommy Hearns!

La vez que Hagler y Hearns inmortalizaron su legado con el Round 1 en el año de 1985

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP