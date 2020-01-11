Lo que SÍ y lo que NO para Andy Ruiz en este 2020

Empezamos con lo básico

SÍ

Tenemos que ver al “Destroyer Mexicano” sobre el ring. La derrota contra Anthony Joshua ya es cosa del pasado. Hay que mejorar la condición física para que pueda mantener un buen ritmo durante el mayor número de rounds posibles y no perder brillo durante la segunda mitad de los combates.

NO

Tiene que demostrar su calidad como boxeador, su carrera y su récord lo respaldan. Treinta y tres victorias, únicamente 2 derrotas y 22 nocauts, además de haber conseguido 3 cinturones de campeón mundial peso completo lo avalan como un boxeador de primera línea

DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 04: Andy Ruiz Jr poses for a photo inside the Diriyah Arena during the Clash On The Dunes Press Conference at the Diriyah Arena on December 04, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

SÍ

Se alejó de pelear por un campeonato del mundo (por lo menos en su próximo compromiso) porque los duelos titulares están cantados. Deontay Wilder (monarca del CMB) enfrentará en un ansiado desempate al británico Tyson Fury. Y Anthony Joshua (campeón AMB, OMB y FIB) tiene varios candidatos para defender los cinturones que recuperó ante Ruiz en Arabia Saudita antes de un tercer combate con el mexicano. También es cierto que muchos factores intervienen en el diseño de una cartelera. Aunque ve complicado el panorama, me encantaría que Ruiz, en su siguiente oportunidad, dispute un campeonato mundial por la bolsa que implica.

NO

Creo que deba cambiar de entrenador. Manny Robles ha demostrado estar a la altura de un campeón del mundo. Ahí falló la tenacidad del marinero, no la orden del capitán.

DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 07: Andy Ruiz Jr reacts with a cut to his left eye during the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Title Fight between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Matchroom Boxing ‘Clash on the Dunes’ show at the Diriyah Season on December 07, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

SÍ

Debe bajar de peso. Por lo menos los 7 kilos que ganó entre la primera pelea en Nueva York y la revancha en Arabia Saudita. Esas libras de más afectaron el rendimiento y la velocidad de Ruiz. (Además de otros factores que ya se han mencionado como la exótica sede y las irregularidades en el entrenamiento).

NO

Debemos “Dar por muerto” ex campeón mundial mexicano. Durante su carrera hemos comprobado que tiene carácter para enfrentar cada uno de sus compromisos. Subirse a un ring a ganarse la vida requiere de una clase de valor que contados seres humanos poseen. Ahora imagínense la cantidad de ese valor que corre por las venas de Ruiz, que bastó para quitarle el invicto al “Gigante de Watford” Anthony Joshua. En otras palabras, rendirse, es una palabra que NO existe en el repertorio de Andy Ruiz.

DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 07: Andy Ruiz Jr reacts with a cut to his left eye during the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Title Fight between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Matchroom Boxing ‘Clash on the Dunes’ show at the Diriyah Season on December 07, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

SÍ

Quiero más de Andy Ruiz. Más, en dos sentidos específicamente. Actividad y compromiso. Quiero verlo pelear en el 2020 porque es un espectáculo, su carisma y su estilo le hacen bien al boxeo de nuestros días. Pero también quiero compromiso de parte del “Destroyer Mexicano” porque cada uno de los que disfrutamos de las funciones de boxeo necesitamos la mejor versión de Andy Ruiz. Similar a la que vimos en el Madison Square Garden cuando contendía por 3 títulos mundiales.

Éxito para Andy en el 2020.

