Jackie Nava anunció que en este 2020 le pondrá fin a su carrera como boxeadora profesional, que incluye 2 títulos mundiales en distintas categorías; Gallo AMB y Supergallo AMB / CMB.

Todavía nos quedan 2 peleas más para disfrutar a “La Princesa Azteca” sobre el cuadrilátero y ya la extraño. Su legado es inobjetable y los momentos que nos ha regalado inolvidables. Ahora surge una pregunta. ¿Quién recibirá la estafeta de “La Princesa Azteca”? En este momento, el boxeo femenil mexicano, atraviesa una buena época con una bajara de peleadoras sumamente talentosas.

Atletas con las cualidades suficientes para convertirse en el relevo de Jackie Nava. Y quiero ser enfático que cuando digo relevo, me refiero a una boxeadora que continúe la ruta de la superestrella de México, con la misma disciplina y respeto por el deporte que tiene “La Princesa Azteca”.

No hablo de alguien que ocupe su lugar, porque eso sería imposible. Me emociona pensar en un perfil con esas características, y el primer nombre que viene a mi mente es Kenia Enríquez. Una peleadora tijuanense de 26 años que ostenta el título interino peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo y busca una oportunidad para disputar el absoluto en manos de Yesenia “La Niña” Gómez.

En Kenia veo amor por su profesión. Una pasión que se revela en la sonrisa y en la alegría con la que se desenvuelve en entrenamientos, campamentos y peleas. Dicen que si amas tu trabajo, nunca tendrás que trabajar. Y Kenia no trabaja, disfruta cada momento del boxeo. Eso lo podemos ver en sus funciones, en la entrega que pone sobre la lona y que se refleja en su récord de 23 victorias (9 KO’s) y una derrota.

Es una atleta que vive como campeona, con atención permanente a su entrenamiento y alimentación. Además, su entrenador es Mario Mendoza, esposo de Jackie Nava. Un hombre que tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para dirigir una carrera que resalte en la historia del boxeo mexicano. Existe otra candidata que podría entrar en el carril de la superestrella del boxeo femenil.

La chihuahuense Yamileth Mercado, campeona mundial peso supergallo del CMB. “Yeimi” con 21 años de edad posee un título en la categoría que dominó Jackie Nava. Y está en la mira de otra de las grandes figuras del boxeo mexicano; Mariana “La Barbie” Juárez, quien ya manifestó que quiere enfrentarla por el cinturón verde y oro de las 122 libas.

A pesar de su juventud, “Yeimi” vive su sexto año como profesional y aunque su récord de 15 victorias (4 KO’s) y 2 derrotas pueda parecer escaso para defender un cinturón de campeona, demostró que tiene la fortaleza, la técnica, y la voluntad necesarias para mantenerse en la primera línea del boxeo femenil a nivel mundial por muchos años.

Kenia Enriquez y Yamileth Mercado, mis candidatas para recibir la estafeta de Jackie Nava como peleadora estelar mexicana a nivel mundial.