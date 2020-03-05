El legado del gran campeón mexicano continúa dando frutos

El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, vuelve al ring para enfrentar en combate de revancha a Jorge "Travieso" Arce.

Una pelea de exhibición que servirá para apoyar una causa benéfica.

El regreso de JC Chávez sirve para recordar los grandes momentos del boxeador sonorense.

El 13 de septiembre de 1984, el "César del Boxeo" derrotó por nocaut técnico a Mario "Azabache" Martínez y se convirtió en campeón mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. En ese momento JC tenía apenas 22 años.

Tan solo tres años después, el 21 de noviembre de 1987, Julio se colocó una cinta roja en la cabeza para ahuyentar los malos espíritus durante el combate frente al puertorriqueño Edwin Rosario.

Una de las grandes rivalidades de Chávez fue contra Héctor "Macho" Camacho y otro momento cumbre en la carrera de JC fue el 12 de septiembre de 1992 cuando venció por decisión unánime al boxeador boricua.

El Estadio Azteca recibió a 132 mil aficionados, imponiendo un récord de asistencia para una pelea de box, y Julio César Chávez necesitó de cinco rounds para superar al estadounidense Greg Haugen, aquel 20 de febrero de 1993.

El 17 de septiembre de 1994, el "Sr. Nocaut" peleó en un combate de unificación de los títulos de peso superligero contra Meldrick Taylor. Julio acorraló a Taylor segundos antes de que sonara la campaña final y con un derechazo lo mandó a la lona.

El retiro del sonorense llegó el 17 de septiembre de 2005. Julio César perdió ante Groover Wiley, en un combate celebrado en Phoenix, Arizona.

Recuerden que esté sábado, la Casa del Boxeo tendrá a la leyenda del ring, Julio César Chávez contra Jorge "Travieso" Arce. La revancha desde Hermosillo, Sonora.