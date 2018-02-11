‘Alacrán’ Berchelt cumple su sueño

Cancún, Quintana Roo. Miguel ‘Alacrán’ Berchelt cumplió su sueño de pelear en su tierra y ante su gente como campeón y defendió con éxito su título mundial Superpluma WBC al noquear a los 2:43 segundos del tercer asalto al rertador africano, Maxwell Awuku.

El mexicano se vio poderoso y certero en el combate, los primeros instantes fueron de estudio, utilizó su jab, controló al africano y buscó conectarlo con derechas, la mayoría que se estrellaron en la guardia del zurdo.

Fue en el tercer rollo cuando Miguel lanzó un poderoso recto de derecha que se estrelló en el rostro de Awuku, quien se fue a la lona, pero se puso de pie para seguir en la batalla. El ‘Alacrán’ sabía que era el momento indicado y se lanzó decidido a todo, con golpes de todos los calibres impactó una y otra vez al africano, quien se fue a la lona por segunda vez.

Una vez más se levantó, pero el cancunense no desaprovechó el momento y con ganchos, upers y rectos lo llevó contra las cuerdas para rematarlo, pero el réferi panameño, Héctor Afu, intervino de manera atinada para el triunfo de Miguel.

Esta fue la segunda defensa del cetro que conquistó Berchelt en enero de 2017, con lo cual mejoró su récord a 33-1, 29 por la vía del nocaut, mientras que el africano se quedó con 44-4-1, 30 nocauts.

“Me siento muy feliz, satisfecho, es una noche muy especial para mí, cumplí un sueño que tenía de niño”, dijo Miguel, ovacionado desde su llegada, en cada impacto que soltó y en el momento en que le dieron su título mundial. No sentí la pegada y desde la primera caída sabía que iba a noquearlo”, aseguró Miguel, quien dejó en claro que quiere a los grandes nombres de la división para sus siguientes peleas, pues quiere unificar el cetro.

