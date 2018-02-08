‘Alacrán’ Berchelt luce poderoso

Cancún, Quintana Roo. El campeón mundial de peso Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cancunense Miguel Ángel "Alacrán" Berchelt, se presentó ante su gente, al encabezar un entrenamiento público que se realizó la tarde de este miércoles en el Domo de la Unidad Deportiva "José María Morelos", mejor conocida como "Toro Valenzuela".

Con esto, el soberano Superpluma prácticamente se reportó listo para la su segunda defensa titular, que realizará ante el africano Maxwell Awuku, el próximo sábado 10 de febrero en la internacional "Oasis Arena Cancún".

"Estoy muy contento de estar con mi gente, agradecido que me respalden y estén conmigo; sé que el sábado, cada que yo conecte, el lugar se va estremecer con la ovación de los cancunenses; estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para ofrecer un gran espectáculo", comentó Berchelt.

El monarca mundial, el gran orgullo de la Región 93 de Cancún, demostró un poco del potencial que utilizará el sábado contra el africano; primero saltó la cuerda, luego realizó un round de “sombra” y cerró su participación con algunos minutos de manopleo, ayudado por su preparador físico, Germán León.

También tuvieron participación los peleadores locales Abisai "Talibán" Palomo, Cristian "León" Pech, Alfredo "Alfa" Ramos y Enrique "Hércules" Iniesta, quienes tomarán parte en el explosivo cartel de corte internacional.

El "Alacrán" cancunense dedicó tiempo para convivir de cerca con la afición, firmó algunos autógrafos y posó para las fotos del recuerdo.

En la exhibición también estuvieron presentes el promotor José Alberto Gómez Álvarez, presidente de "Cancun Boxing"; así como Jorge Puga, matchmaker de "Max Boxing"; además de Rodolfo "Rudy" López, ex campeón mundial Pluma del CMB y primer monarca mundial nacido en Quintana Roo; y José Alberto Gómez Millar, director general del Grupo Quequi.

El promotor Pepe Gómez indicó: Personas como Miguel y "Rudy" son la muestra de que todo es posible en esta vida, ellos iniciaron en las calles de Cancún y cumplieron sus sueños, y cuando las empresas confían en ellos y suman esfuerzos, todo es posible. Felicidades a Miguel, al "Rudy" y, ¡arriba Cancún!

Por si te interesa: Miguel Berchelt, el ascenso de un campeón