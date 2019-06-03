Andy Ruiz es una demostración del valor del mexicano: Mauricio Sulaimán

México. La actuación del mexicano Andy Ruiz es una demostración clara de que nunca se puede descartar a un mexicano en el ring, sostuvo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien afirmó que ya se le hizo la invitación formal para recibirlo en el país.

Contra todos los pronósticos, Ruiz conquistó el pasado sábado los títulos de peso completo de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (IBO) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al vencer por nocaut técnico al británico Anthony Joshua.

“Es una demostración del valor del mexicano, del boxeador, de que tú nunca puedes descartar a un mexicano arriba de un ring, que sea donde sea y como sea, es un complemento muy importante, el primer campeón mexicano de la historia de peso completo y es un momento muy especial para nuestro país”, dijo.

Entrevistado luego de la firma del convenio entre Servicios de Protección Federal y la Comisión Nacional contra las Adicciones, el titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) explicó que el pugilista “ya conquistó todo, es una actuación de carrera. Andy Ruiz lo que logró el sábado es una actuación de carrera, es un joven que ha trabajado mucho”.

Agregó que el boxeador “fue campeón de la Confederación Norteamericana, estuvo en el CMB mucho tiempo, es un verdadero orgullo, hay que celebrar, hay que festejar”.

Destacó que no sólo es monarca de boxeo, sino también de la inclusión, luego de las burlas hacia él por su físico, las cuales ignoró para cumplir con su sueño.

“Aunque no es campeón del Consejo Mundial, es campeón de boxeo, es campeón de la humanidad, es campeón de la inclusión, porque con ese coraje de haberse levantado de la lona, de haber aceptado el ‘bullying’ cibernético, la burla hacia su físico, y aquí un chaparrito, gordito, feíto le ganó al escultural potencial, fue algo especial”, externó.

Sulaimán dejó en claro que ya le realizó la invitación para que Ruiz venga a México y recibirlo, pese a que se trata de un campeón ajeno al Consejo Mundial de Boxeo.

“Hablé con su papá ayer, la invitación es formal, verdadera y honesta, no es nuestro campeón, pero es mexicano y por el boxeo me encantaría verlo aquí en la Ciudad de México, recibirlo y convivir con él”, indicó.

El CMB no mira etiquetas de otros organismos, ya que aquí lo más importante es reconocer al pugilista que cumplió un sueño contra todos los pronósticos, destacó.

“Nosotros somos por el boxeo, la verdad es que hay cosas que pasan más allá de organismos y de posiciones, esto fue un evento motivante, muy halagador y conozco a Ruiz desde hace tiempo, a su familia, es gente buena, orgullosamente mexicanos, por eso con este triunfo si él puede visitar la ciudad, con los brazos abiertos lo vamos a recibir”, expresó.

